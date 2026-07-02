به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر با اشاره به ظرفیتهای راهبردی این استان اظهار کرد: بوشهر با برخورداری از توانمندیهای گسترده در اقتصاد دریامحور، تجارت، انرژی و آبزیپروری، یکی از استانهای مهم کشور در مسیر توسعه است.
وی با بیان اینکه تأمین آب شرب و آب کشاورزی از مهمترین اولویتهای استان است، افزود: پروژههای مهمی از جمله سدهای دالکی، دشت پلنگ و باهوش با جدیت در حال اجرا هستند و با وجود محدودیت منابع، حتی یک روز نیز متوقف نشدهاند.
استاندار بوشهر توسعه فضاهای آموزشی را از دیگر اولویتهای دولت چهاردهم دانست و گفت: سرانه فضای آموزشی استان از کمتر از ۶ مترمربع به ازای هر دانشآموز به حدود هفت مترمربع رسیده و تلاش میکنیم بوشهر نخستین استان کشور باشد که به سرانه هدفگذاری شده ۸.۳ مترمربع در برنامه هفتم توسعه دست یابد.
زارع با اشاره به ظرفیتهای شیلاتی استان اظهار داشت: بوشهر در حوزه پرورش میگو و ماهی در قفس، فراتر از اهداف برنامه هفتم توسعه حرکت خواهد کرد و این بخش نقش مهمی در اشتغال و رونق اقتصاد ساحلی خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به کمبود تختهای بیمارستانی در استان گفت: عملیات ساخت بیمارستان جایگزین فاطمه زهرا (س)، بیمارستان مادر و کودک و بیمارستان اعصاب و روان تا پایان امسال به اتمام میرسد و این مراکز پس از تجهیز، سال آینده به بهرهبرداری خواهند رسید.گ
استاندار بوشهر توسعه فناوری و تقویت ارتباط دانشگاهها با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را از دیگر برنامههای مهم استان عنوان کرد و افزود: راهاندازی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر نیز زمینه جذب سرمایهگذاری، رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم استان را فراهم خواهد کرد.
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