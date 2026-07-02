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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

آمادگی هلال احمر برای اسکان ۴ میلیون زائر

آمادگی هلال احمر برای اسکان ۴ میلیون زائر

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر از آمادگی برای اسکان ۴میلیون زائر در شهرهای تهران، قم و مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر اظهار کرد: هلال‌احمر برای رفاه زائران در شهرهای تهران، قم و مشهد، شرایط لازم را برای اسکان ۴ میلیون زائر فراهم کرده است و آمادگی داریم این ظرفیت را در صورت نیاز افزایش دهیم.

وی افزود: از تجارب موفق پیاده‌روی در عراق استفاده کردیم و تیم‌های «طبیب دوار» (پزشکان داوطلب به همراه کوله‌پشتی درمانی) در میان جمعیت مستقر می‌شوند. همچنین ۵۰۰ امدادگر که برای مراسم محرم به عراق اعزام شده بودند، در همان‌جا ماندگار شده و آماده ارائه خدمات در این ایام هستند.

محمودی گفت: علاوه بر پوشش ویژه مراسم تشییع، امدادگران ما طبق وظایف ذاتی خود، در تمامی جاده‌های کشور و مسیرهای حرکت کاروان‌های عزاداری برای ارائه خدمات در حوادث جاده‌ای احتمالی در آماده‌باش کامل هستند.

کد مطلب 6877497
محدثه رمضانعلی

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