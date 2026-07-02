فتاحی: ادامه همکاری با یاسر آسانی نیازمند توافق جدید نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید فتاحی درباره آخرین وضعیت یاسر آسانی توضیحاتی به این شرح ارائه کرد.
حضور آسانی در تمرینات استقلال
فتاحی در ابتدا درباره بازگشت یاسر آسانی به ایران و حضور او در تمرینات آبیپوشان گفت: پس از تمدید قرارداد آقای سهراب بختیاریزاده و همزمان با آغاز مجدد تمرینات تیم، با توجه به نیاز کادر فنی و باشگاه به یاسر آسانی، این بازیکن ارزشمند و محبوب هواداران با نهایت حرفهایگری به ایران بازگشت و از روز گذشته در تمرینات تیم حضور پیدا کرد. خوشبختانه روند حضور او در اردو و تمرینات کاملاً طبیعی و مطابق برنامهریزی باشگاه پیش رفته است.
قرارداد دو ساله و ادامه همکاری
رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال در پاسخ به پرسشی درباره مدت قرارداد این بازیکن اظهار داشت: قرارداد یاسر آسانی سال گذشته به مدت دو فصل منعقد شد و اکنون پس از پایان فصل نخست، یک فصل دیگر از قرارداد او با باشگاه استقلال باقی مانده است.
وی درباره احتمال نیاز به توافق یا قرارداد جدید برای فصل دوم همکاری نیز گفت: خیر، هیچ نیازی به توافق جدید وجود ندارد. همانطور که اشاره کردم قرارداد یاسر آسانی دو ساله است و در حال حاضر نیز هیچ موضوع، چالش یا مانعی چه از سوی این بازیکن و چه از سوی باشگاه استقلال برای ادامه همکاری وجود ندارد. خوشحالیم که او در کنار سایر بازیکنان در تمرینات حضور دارد و خود را برای فصل جدید آماده میکند.
درخواست از هواداران و رسانهها
فتاحی در پایان با اشاره به فضای نقلوانتقالات و انتشار اخبار متعدد در این مقطع از فصل گفت: از هواداران عزیز استقلال، رسانهها و خبرگزاریها درخواست میکنم اخبار مربوط به باشگاه را صرفاً از طریق سایت و رسانههای رسمی باشگاه استقلال دنبال کنند. در فصل نقلوانتقالات معمولاً شایعات و گمانهزنیهای فراوانی مطرح میشود و امیدوارم همه عزیزان با اتکا به منابع رسمی، از انتشار یا بازنشر اخبار غیرموثق پرهیز کنند تا هواداران نیز اطلاعات صحیح و دقیق را دریافت کنند.
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