بدرقه ۵۰۰ زائر سیریکی در آستانه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه آیین بدرقه کاروان زائران شهرستان سیریک برای شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با حضور جمعی از مسئولان محلی در مسجد صاحبالزمان(عج) این شهر برگزار شد.

در این مراسم که رضاشهیدیان فرماندار، حجت الاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه و سرهنگ حبشی فرمانده سپاه ناحیه سیریک و دیگر مسئولان شهرستان حضور داشتند، کاروان‌های خودرویی، سواری، اتوبوس و قطار حامل ۵۰۰ نفر از خواهران و برادران سیریکی، عازم تهران شدند.

فرماندار سیریک در حاشیه این آیین، با اشاره به استقبال گسترده مردم این شهرستان باوجود گرمای شدید جنوب، گفت: موج جدیدی از کاروان‌های مردمی از سیریک راهی تهران شده‌اند تا در مراسم سالگرد امام شهید ایران حضور یابند؛ حضوری که نشان‌دهنده تداوم وفاداری نسل‌های امروز به آرمان‌های انقلاب و وصیت‌نامه الهی امام راحل است، هرچند بسیاری از آنها ایشان را درک نکرده‌اند.

شهیدیان با بیان اینکه این اعزام با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان انجام شده، افزود: ۵۰۰ نفر از زائران سیریکی در قالب کاروان‌های مختلف، برای حضور در آیین تشییع پیکر مطهر پیشوای مجاهد شهید انقلاب اسلامی به پایتخت اعزام شدند.

امام جمعه سیریک نیز در سخنانی خطاب به زائران، با تجلیل از روحیه مقاومت و صبوری مردم این خطه، بر نقش آنان به عنوان سفیران و نمایندگان مردم سیریک تأکید کرد و گفت: شما زائران، نمایندگان این مردم هستید و باید در این سفر معنوی، مشق مقاومت و پایبندی به ارزش‌های انقلاب را به نمایش بگذارید.

حجت الاسلام محسن سالاری ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید، بر پاسداری از آرمان‌های امام راحل، تداوم راه شهدا و حراست از وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و افزود: چنین مراسم‌هایی نماد همبستگی اجتماعی و ترویج ارزش‌های انسانی و اسلامی است.