سعید علیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که به گرامیداشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان اختصاص یافته است، ۳۹۲ نفر از شهرستان شیروان ثبتنام کردهاند.
وی افزود: شرکتکنندگان در دو رده سنی بالای ۱۸ سال و ۱۲ تا ۱۸ سال در رشتههای حفظ، قرائت تحقیق، ترتیل، دعاخوانی، همسرایی و همخوانی قرآن کریم، اذان، معارف قرآن، نهجالبلاغه، صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی قرآن کریم نامنویسی کردهاند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شیروان بیان کرد: شرکتکنندگان رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال تنها در بخش آوایی شامل رشتههای قرائت تحقیق و حفظ (اجزای ۵، ۱۰، ۲۰ و حفظ کل قرآن کریم) با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
علیپور با اشاره به راهیابی سه نفر برتر هر رشته به مرحله استانی، گفت: مرحله استانی این مسابقات مردادماه سال جاری برگزار میشود.
وی بیان کرد: مسابقات مرحله شهرستانی نیز پس از برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید برگزار خواهد شد.
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