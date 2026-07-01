به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی علوی‌مقدم در نخستین نشست ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی خراسان شمالی که پیش از ظهر چهارشنبه در سالن جلسات اداره کل بهزیستی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: مناسب‌سازی فضاهای عمومی، مطالبه‌ای قانونی و از شاخص‌های تحقق عدالت اجتماعی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی افزود: دستگاه‌های اجرایی موظفند با برنامه‌ریزی زمان‌بندی‌شده، نواقص موجود در اماکن و خدمات عمومی را حداکثر ظرف یک سال برطرف کنند.

وی با تأکید بر اینکه اجرای مصوبات ستاد مستلزم حضور مؤثر مدیران و پاسخگویی مستقیم دستگاه‌های مسئول است، گفت: تحقق اهداف ستاد مناسب‌سازی و اجرای دقیق تکالیف قانونی، بدون حضور شخص مدیران یا نمایندگان تام‌الاختیار در جلسات امکان‌پذیر نیست.

در این نشست، گزارش دبیرخانه ستاد از روند اجرای مصوبات پیشین و آخرین وضعیت مناسب‌سازی در دستگاه‌های اجرایی ارائه و وضعیت دسترس‌پذیری داروخانه‌ها، کتابخانه‌های عمومی و مجتمع ورزشی شهید علیدخت بجنورد بررسی شد.

علوی‌مقدم پس از بررسی گزارش‌ها، بازه زمانی ۶ ماهه تا یک‌ساله را برای رفع نواقص و ارتقای شاخص‌های دسترس‌پذیری تعیین و بر نظارت مستمر بر روند اجرای مصوبات تأکید کرد.

بر اساس گزارش دبیرخانه ستاد، با وجود بیش از ۱۲ هزار نفر دارای معلولیت جسمی و حرکتی و بیش از ۱۱۱ هزار سالمند در خراسان شمالی، تنها ۳۳ درصد داروخانه‌های استان از شرایط مناسب دسترس‌پذیری برخوردارند که ضرورت تسریع در اجرای ضوابط مناسب‌سازی را نشان می‌دهد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی در پایان با انتقاد از غیبت برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: هیچ دستگاهی نباید مسئولیت اجرای مصوبات ستاد را به حاشیه براند و مدیران باید نسبت به انجام تکالیف قانونی خود پاسخگو باشند.