به گزارش خبرنگار مهر ، بهمن نوری شمالی ظهر سه شنبه در نشست با مدیران شرکت هواپیمایی ماهان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، رفع موانع اجرای طرح باغداری بهکده رضوی را اولویت دانست طرحی که با یکپارچهسازی اراضی و مدیریت منابع آب، به دنبال ایجاد جهشی در اقتصاد کشاورزی استان است.
استاندار خراسان شمالی در این دیدار، بر تسریع روند اجرای طرح توسعه کشاورزی در منطقه «بهکده رضوی» تأکید کرد و آن را یکی از پروژههای راهبردی استان در مسیر تقویت اقتصاد کشاورزی، ارتقای معیشت مردم، افزایش تولید، اشتغال پایدار و بهبود شاخصهای توسعهای استان نام برد.
وی سرمایهگذاری شرکت هواپیمایی ماهان در بهکده رضوی را در پاسخ به مطالبات مردم و فعالسازی ظرفیتهای مغفول این منطقه بیان کرد و افزود : ضروری است با همکاری همه دستگاههای مسئول، روند اجرای این طرح با سرعت بیشتری دنبال شود.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به تجربه موفق این شرکت در اجرای پروژههای کشاورزی در سایر استانهای کشور افزود: رفع موانعی همچون واگذاری اراضی، تأمین منابع آب و تسهیل فرآیندهای اجرایی، زمینهساز تحقق اهداف این طرح خواهد بود؛ طرحی که علاوه بر توسعه باغداری و افزایش بهرهوری، میتواند مشکل کمبازدهی گونههای فعلی گردو را نیز برطرف کرده و ارزش افزوده قابلتوجهی برای بخش کشاورزی استان ایجاد کند.
نوری همچنین با استقبال از پیشنهاد شرکت ماهان برای بازدید از طرحهای موفق کشاورزی این مجموعه در سایر استانها، از پرداخت مطالبات بهکده رضوی توسط این شرکت قدردانی کرد و آن را نشانهای از عزم جدی سرمایهگذار برای اجرای پروژه دانست.
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