معاون استاندار لرستان:۵۰۰ میلیارد تومان دارایی آموزشی در مسیر مولدسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی، در جلسه کمیته کارشناسی مولدسازی دارایی‌های دولت، اظهار کرد: کلیات ۳۳ پرونده در این جلسه به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان بررسی و مصوب شد.

جزئیات پرونده‌های مولدسازی آموزش و پرورش و دانشگاه پیام نور

وی افزود: از این تعداد، ۲۹ پرونده مربوط به اداره‌کل آموزش و پرورش استان و چهار پرونده نیز متعلق به دانشگاه پیام نور بود.

مجیدی ادامه داد: پرونده‌های آموزش و پرورش عمدتاً مربوط به شهرستان‌های دورود، سلسله، بروجرد و دلفان و پرونده‌های دانشگاه پیام نور نیز مربوط به شهرستان‌های پلدختر، کوهدشت و سلسله است.

ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیارد تومان معادل نیم همت

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان با بیان اینکه ارزش تقریبی این پرونده‌ها حدود ۵۰۰ میلیارد تومان، معادل نیم همت است، گفت: کلیات همه پرونده‌ها در این جلسه به تصویب رسید و مقرر شد دستگاه‌های مربوطه پیگیری‌های لازم را برای طرح آن‌ها در کمیسیون‌های ماده ۵ انجام دهند.

تغییر کاربری املاک؛ گامی برای افزایش ارزش دارایی‌های آموزشی

مجیدی تصریح کرد: با انجام فرآیندهای قانونی و تغییر کاربری این املاک به کاربری‌های دارای ارزش، ارزش افزوده قابل‌توجهی برای آن‌ها ایجاد خواهد شد که در نهایت منجر به افزایش ارزش دارایی‌های این دو مجموعه آموزشی می‌شود.

هدف از مولدسازی؛ تبدیل املاک راکد به منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌ها

وی هدف از اجرای طرح مولدسازی را تبدیل املاک راکد و کم‌بازده به منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی عنوان کرد و گفت: منابع حاصل از فروش این املاک پس از ارزش‌افزایی، برای تکمیل پروژه‌های عمرانی آموزش و پرورش و دانشگاه پیام نور هزینه خواهد شد.

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام با تأمین اعتبار از محل مولدسازی

معاون عمرانی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: با تأمین اعتبار از محل مولدسازی، پروژه‌های نیمه‌تمام و طرح‌هایی که سال‌ها به دلیل کمبود منابع مالی متوقف مانده‌اند، تکمیل و در سریع‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری خواهند رسید و این اقدام گامی مؤثر در جهت بهبود زیرساخت‌های آموزشی استان خواهد بود.