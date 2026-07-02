علیرضا کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس برآوردها، بیش از ۴۰ درصد زائران از مسیرهای منتهی به منطقه ۶ وارد تهران خواهند شد.

به گفته او، به همین دلیل برنامه‌ریزی‌هایی برای تأمین آب شرب در نقاط پرتردد و محل‌های تجمع زائران، از جمله حرم امام خمینی، بهشت زهرا و حرم حضرت عبدالعظیم انجام شده است.

او با اشاره به استقرار ۴۲۰ موکب در محدوده شهرداری منطقه ۲۰ افزود: تأمین آب شرب این موکب‌ها در اولویت قرار دارد و با هماهنگی فرمانداری، برگزارکنندگان موکب‌ها و سپاه پاسداران، زیرساخت‌های لازم برای آبرسانی فراهم شده است.

به گفته کارگر، برای موکب‌هایی که به شبکه آب دسترسی مستقیم ندارند نیز امکان برداشت آب برای تأمین تانکری پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل آبفای منطقه ۶ تهران همچنین گفت: این شرکت مسئولیت تأمین آب مراکز اسکان زائران در محدوده برگزاری مراسم را بر عهده دارد و نیروهای عملیاتی برای ارائه خدمات مستمر در حالت آماده‌باش قرار دارند.

کارگر با اشاره به هم‌زمانی مراسم با فصل اوج مصرف آب اظهار کرد: پایش و کنترل شبکه به‌صورت مستمر از طریق مرکز کنترل و راهبری انجام می‌شود تا در کنار تأمین نیاز زائران و موکب‌ها، روند آبرسانی به مشترکان جنوب تهران نیز بدون اختلال ادامه یابد.

او همچنین از نظارت بر کیفیت آب شرب خبر داد و گفت: با همکاری مراکز بهداشت، کنترل‌های لازم در مراحل انتقال، توزیع و تحویل آب انجام می‌شود تا آب مورد استفاده زائران، به‌ویژه برای آشامیدن و پخت‌وپز، مطابق استانداردهای بهداشتی تأمین شود.