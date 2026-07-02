به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی شامگاه پنجشنبه در نشست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اشاره به ضرورت هم‌افزایی برای توسعه استان‌های شمالی، اظهار کرد: پیگیری‌های انجام‌شده برای برگزاری این نشست نشان‌دهنده اهمیت موضوع توسعه شمال کشور است و امیدواریم تصمیمات آن به نتایج عملی منجر شود.

وی با بیان اینکه برخی چالش‌های استان‌های شمالی ماهیتی مشترک دارند، افزود: لازم است بسته‌ای جامع برای حل این مسائل تدوین و با مشارکت همه دستگاه‌های مرتبط اجرایی شود.

استاندار مازندران سه محور اصلی این بسته را اجرای طرح‌های زیربنایی مشترک، ساماندهی مدیریت پسماند و توسعه زیرساخت‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب عنوان کرد و گفت: این موضوعات از مهم‌ترین مطالبات استان‌های شمالی است و باید با نگاه ملی دنبال شود.

یونسی با اشاره به ظرفیت همکاری میان استان‌های شمالی تصریح کرد: هر یک از استان‌ها تجربیات ارزشمندی در حوزه‌های مختلف دارند که می‌تواند در اختیار سایر استان‌ها قرار گیرد تا روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از شیوه‌های نوین مدیریتی و برنامه‌ریزی در حل مسائل این منطقه تأکید کرد و گفت: با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و حمایت دولت می‌توان بخش مهمی از مشکلات مشترک استان‌های شمالی را برطرف کرد.

استاندار مازندران با تأکید بر لزوم تدوین بسته‌ای جامع برای رفع چالش‌های مشترک استان‌های شمالی، گفت: مدیریت پسماند، ساماندهی فاضلاب و اجرای پروژه‌های زیربنایی مشترک باید در اولویت برنامه‌های توسعه این منطقه قرار گیرد.