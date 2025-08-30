بزرگترین کارخانه روغن کشی در مازندران راه اندازی شد

مهدی یونسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استان مازندران در سال‌های اخیر شاهد تحولات و پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و عمرانی بوده است.

یونسی با اشاره به شکستن انحصار جابجایی کالا در بنادر جنوب کشور، افزود: در سال گذشته، بیش از ۱۷۰۰ فروند کشتی در بنادر استان پهلو گرفتند و به جابجایی ۲۰ درصدی کالاهای اساسی کشور پرداخته شد که این دستاورد مهمی برای تسهیل تجارت و تسریع در فرآیند تأمین نیازهای کشور است.

وی همچنین به بهره‌برداری از بزرگترین کارخانه روغن کشی شمال کشور در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد با ظرفیت ۱۰۸ هزار تن اشاره کرد و گفت: این پروژه با هدف تقویت تولید داخلی و اشتغالزایی در منطقه به بهره‌برداری رسید.

در ادامه، استاندار مازندران به احیای واحدهای تولیدی راکد اشاره کرد و افزود: در یک سال گذشته با سرمایه‌گذاری ۱۷۰۰ میلیارد تومان، ۷۸و احد تولیدی راکد احیا شدند که با این اقدام، بیش از ۱۰۰۰ نفر به بازار کار بازگشتند.

یونسی در خصوص پروژه‌های آموزشی استان نیز اظهار کرد: با احداث ۱۳۰ مدرسه تخریبی و تخصیص دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ساخت ۷۰۰ کلاس درس، در حال ارتقای زیرساخت‌های آموزشی استان هستیم که بیش از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

استاندار مازندران همچنین به طرح‌های زیست‌محیطی و پسماند اشاره کرد و افزود: مازندران به‌عنوان یکی از استان‌های پیشرو در زمینه مدیریت پسماند، با جذب سرمایه‌گذاران چند هزار میلیارد تومانی، در حال احداث کارخانه‌های کمپوست و توسعه کارخانه زباله سوز ساری است که این پروژه‌ها به کاهش مشکلات زیست‌محیطی استان کمک شایانی خواهند کرد.

وی همچنین از سرمایه‌گذاری‌های گسترده در صنعت برق سخن گفت و افزود: با احداث ۱۳ واحد نیروگاهی در مازندران تا افق ۱۴۰۵، ظرفیت تولید برق استان به بیش از ۷۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت که این اقدام به رفع مشکلات ناترازی برق و کاهش خاموشی‌ها کمک خواهد کرد.

در پایان، یونسی به پروژه‌های زیربنایی در حوزه آب و فاضلاب اشاره کرد و گفت: با انجام پروژه‌های آبرسانی به شهرستان‌های مختلف استان و تکمیل پروژه‌های فاضلاب در ۸ شهر مازندران، قصد داریم به بهبود شرایط زیست‌محیطی و خدمات‌رسانی به مردم استان بپردازیم.

استاندار مازندران در خاتمه افزود: مازندران با داشتن منابع انسانی و طبیعی غنی، با برنامه‌ریزی دقیق و همت مسئولان، می‌تواند به یکی از قطب‌های اقتصادی و صنعتی کشور تبدیل شود.