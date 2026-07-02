حضور در مراسم تشییع رهبر شهید پیام روشنی از همبستگی و اقتدار ملت است

حاکم ممکان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهادت جانسوز و مظلومانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و جمعی از اعضای خانواده گرانقدر ایشان، ضایعهای بزرگ، تاریخی و اندوهبار برای ملت ایران، جهان اسلام و همه آزادگان جهان است.
وی ادامه داد: فقدان رهبر شهید انقلاب شخصیتی که دههها با هدایت، تدبیر و استقامت، نقش موثری در صیانت از استقلال، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران ایفا کرد، زخمی عمیق بر قلب ملت ایران بر جای گذاشته است.
ممکان اضافه کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی با تکیه بر ایمان، حکمت، مردمباوری و روحیه مقاومت، در مقاطع حساس و سرنوشتساز کشور، مسیر عزت و پیشرفت را ترسیم کرد و همواره بر وحدت ملی، عدالت، پیشرفت علمی، خوداتکایی و دفاع از حقوق ملت ایران تاکید داشت.
خون شهیدان عزم مردم را برای پاسداری از استقلال، امنیت و عزت کشور استوارتر میکند
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی گفت: نام و یاد ایشان در تاریخ این سرزمین به عنوان نماد استقامت، دوراندیشی و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی ماندگار خواهد بود.
ممکان گفت: بیتردید، دشمنان ایران اسلامی گمان میکنند که با ترور شخصیتهای اثرگذار میتوانند اراده یک ملت را متزلزل سازند، اما تجربه تاریخ نشان داده است که خون شهیدان، نهتنها موجب عقبنشینی ملت ایران نمیشود، بلکه عزم مردم را برای پاسداری از استقلال، امنیت و عزت کشور استوارتر میکند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ملت ایران بارها ثابت کرده است که در برابر تهدید، فشار و دشمنی، با وحدت و انسجام ملی از آرمانهای خود دفاع خواهد کرد.
حضور باشکوه مردم در تشییع رهبر شهید انقلاب اقتدار و همبستگی مردم را به دنیا مخابره می کند
وی خاطرنشان کرد: ضمن تسلیت و تعزیت به محضر ملت بزرگ ایران و همه مسلمانان، از مردم شریف، انقلابی و قدرشناس ایران، بهویژه مردم ولایتمدار ارومیه، دعوت میکنم با حضور گسترده، باشکوه و آگاهانه در مراسم تشییع و بدرقه این شهیدان والامقام، بار دیگر پیوند ناگسستنی خود با آرمانهای انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت و وحدت ملی را به نمایش بگذارند.
وی تاکید کرد: حضور باشکوه مردم در این آیین تاریخی، پاسخی روشن به همه کسانی خواهد بود که در پی ایجاد تفرقه، ناامیدی و تضعیف اراده ملت ایران هستند. این حضور، پیام روشنی از همبستگی، عزت، اقتدار و پایبندی ملت ایران به ارزشهای ملی و دینی را به جهانیان مخابره خواهد کرد.
ممکان تاکید کرد: از همه مسئولان، مدیران و خدمتگزاران نظام نیز انتظار میرود با حضور در کنار مردم و فراهم آوردن زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم، در پاسداشت مقام شامخ شهیدان و تجدید میثاق با آرمانهای والای انقلاب اسلامی ایفای نقش کنند.
ممکان گفت: بیشک راه شهیدان با اراده ملت ایران ادامه خواهد یافت و یاد این عزیزان، چراغ راه نسلهای آینده در مسیر استقلال، پیشرفت، عزت و سربلندی ایران اسلامی خواهد بود.
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