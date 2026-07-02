آغاز واریز ماهانه ۲ میلیون تومان برای متولدین ۱۴۰۵ از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیهای از آغاز واریز اعتبار ۲ میلیون تومانی «کارت امید مادر» برای بیش از ۱۹۰ هزار کودک تازه متولد شده از فردا (جمعه، ۱۲ تیر) خبر داد و اعلام کرد: این اعتبار در روزهای هفتم هر ماه واریز میشود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در راستای اجرای سیاستهای کلی جمعیت، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح «کارت امید مادر» با هدف ارتقای امنیت غذایی و بهبود سلامت مادر و کودک در حال اجراست. در مرحله سوم این طرح، اعتبار خرید سبد غذایی، پوشک و شیرخشک برای ۱۹۰ هزار و ۱۴۵ کودک متولدشده در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ به حساب ۱۸۶ هزار و ۴۷ مادر مشمول تخصیص یافته است.
گفتنی است، اعتبار ماهانه به مبلغ ۲ میلیون تومان به ازای هر فرزند به صورت مستمر در تاریخ هفتم هر ماه واریز میشود.
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص وضعیت مادرانی که در فروردین و اردیبهشتماه صاحب فرزند شده اما اعتباری دریافت نکرده بودند این دسته از مادران، اعتبار معوقه خود را به صورت یکجا دریافت کردهاند که از تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ قابل بهرهبرداری است.
همچنین مشمولان این طرح میتوانند تا سقف اعتبار تخصیصیافته سبد غذایی شامل لبنیات، پروتئین، حبوبات، روغن، غلات، مغزیجات، میوهجات و سبزیجات و اقلام بهداشتی شامل پوشک بچه و شیرخشک خریداری کنند.
مادران میتوانند برای خرید مواد غذایی به فروشگاههای طرف قرارداد کالابرگ و برای تهیه شیرخشک و پوشک به داروخانهها مراجعه کنند.
مهلت استفاده از این اعتبار سه ماه پس از واریز است و خانوارهای مشمول میتوانند برای اطلاع از مبلغ اعتبار خود از طریق برنامه کاربردی «شمیم»، «بله» یا «سروش پلاس» و اقدام و یا با شماره گیری کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* یا تماس با شماره ۶۳۶۹-۰۲۱ اقدام کنند.
این طرح با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، سازمان ثبتاحوال کشور و شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا) اجرایی شده و مشمول کلیه مادرانی است که فرزندان آنها از ابتدای سال ۱۴۰۵ متولد شدهاند.
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