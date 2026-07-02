به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام رئیس شورای اطلاع رسانی دولت به شرح ذیل است:
تاریخ ایران، بارها گواهی داده است که هر زمان، کشور در مقاطع حساس قرار میگیرد، مردم برای ایران و با درک مسئولیت خود، ایستادهاند و سرمایهی ارزشمند انسجام ملی را به نمایش گذاشتهاند.
حضور پرشور هموطنان برای بدرقهی پیکر مطهر قائد شهیدمان، بار دیگر جلوهای از وحدت و همدلی ملت ایران را در برابر دیدگان جهانیان قرار خواهد داد.
آئین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید علی خامنهای، تجلی مجدد پیوند دیرین این ملت با فرهنگ عاشورایی خواهد بود؛ سوگی که در آن، حزن با عزت و اندوه با اقتدار درهم آمیخته است.
اطمینان دارم، این حضور، پیام عزتمندی و وفاداری ملی ایرانیان را به دنیا میرساند.
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