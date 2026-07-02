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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۷

دعوت حضرتی برای حضور تاریخ‌ساز مردم در بدرقه آقای شهید ایران

دعوت حضرتی برای حضور تاریخ‌ساز مردم در بدرقه آقای شهید ایران

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در پیامی با دعوت از آحاد ملت ایران برای حضور تاریخ ساز در بدرقه آقای شهید ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام رئیس شورای اطلاع رسانی دولت به شرح ذیل است:

تاریخ ایران، بارها گواهی داده است که هر زمان، کشور در مقاطع حساس قرار می‌گیرد، مردم ‎برای ایران و با درک مسئولیت خود، ایستاده‌اند و سرمایه‌ی ارزشمند انسجام ملی را به نمایش گذاشته‌اند.

حضور پرشور هم‌وطنان برای بدرقه‌ی پیکر مطهر قائد شهیدمان، بار دیگر جلوه‌ای از وحدت و همدلی ملت ایران را در برابر دیدگان جهانیان قرار خواهد داد.

آئین ‌وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، تجلی مجدد پیوند دیرین این ملت با فرهنگ عاشورایی خواهد بود؛ سوگی که در آن، حزن با عزت و اندوه با اقتدار درهم آمیخته است.

اطمینان دارم، این حضور، پیام‌ عزت‌مندی و وفاداری ملی ایرانیان را به دنیا می‌رساند.

کد مطلب 6877711

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