به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام رئیس شورای اطلاع رسانی دولت به شرح ذیل است:

تاریخ ایران، بارها گواهی داده است که هر زمان، کشور در مقاطع حساس قرار می‌گیرد، مردم ‎برای ایران و با درک مسئولیت خود، ایستاده‌اند و سرمایه‌ی ارزشمند انسجام ملی را به نمایش گذاشته‌اند.

حضور پرشور هم‌وطنان برای بدرقه‌ی پیکر مطهر قائد شهیدمان، بار دیگر جلوه‌ای از وحدت و همدلی ملت ایران را در برابر دیدگان جهانیان قرار خواهد داد.

آئین ‌وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، تجلی مجدد پیوند دیرین این ملت با فرهنگ عاشورایی خواهد بود؛ سوگی که در آن، حزن با عزت و اندوه با اقتدار درهم آمیخته است.

اطمینان دارم، این حضور، پیام‌ عزت‌مندی و وفاداری ملی ایرانیان را به دنیا می‌رساند.