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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۶

انتقاد جبران باسیل از «توافق چارچوب» با رژیم اسرائیل

انتقاد جبران باسیل از «توافق چارچوب» با رژیم اسرائیل

رئیس جریان ملی آزاد لبنان، موافقت اصولی خود را با اصل مذاکره با رژیم صهیونیستی به عنوان جایگزینی برای جنگ اعلام کرد ولی درعین حال به طور جدی از «توافق چارچوب» انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «جبران باسیل»، رئیس جریان ملی آزاد لبنان در تشریح موضع سیاسی این جریان درخصوص مذاکرات با رژیم صهیونیستی تأکید کرد: ما با اصل مذاکره مشکلی نداریم، .چرا که معتقدیم مذاکره راهی جایگزین برای جنگ است؛ اما باید توجه داشت که موضع ما پیگیری مذاکره‌ای است که حقوق لبنان را احیا و صلح را محقق کند، نه اینکه تن به توافقی بدهیم که مصداق تسلیم باشد

باسیل با تأکید بر ضرورت حفظ حاکمیت انحصاری دولت لبنان بر تصمیم‌گیری‌ها و سلاح، افزود: از هر مسیری که به پایان اشغالگری و تحقق حاکمیت ملی منجر شود حمایت می‌کنیم، اما «توافق چارچوب» کنونی دارای ایرادات شکلی و محتوایی فراوانی است.»

انتقاد از نابرابری در توافق چارچوب

رئیس جریان ملی آزاد لبنان با اشاره به عدم توازن در تعهدات این توافق اظهار داشت: در این متن، تعهدات سنگینی بر دوش لبنان گذاشته شده، اما هیچ تعهد متقابلی برای (رژیم) اسرائیل لحاظ نشده است. همچنین در این توافق هیچ تضمینی برای عقب‌نشینی اسرائیل وجود ندارد و موضوع آوارگان نیز به کلی نادیده گرفته شده است.

هشدار درباره فتنه داخلی و خلأهای امنیتی

باسیل یکی از اهداف رژیم صهیونیستی از این توافق را ایجاد تقابل میان ارتش لبنان و حزب‌الله دانست و گفت: سپردن مسئولیت خلع سلاح حزب‌الله به ارتش، تنها به ایجاد تنش و مشکل داخلی منجر خواهد شد.

وی همچنین درباره حذف حاکمیت دفاعی فعلی بدون ارائه جایگزین مطمئن هشدار داد و تأکید کرد که مقامات عالی‌رتبه لبنان (رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر) باید پیش از ورود به هرگونه مذاکره، بر مبنای یک «نقشه راه ملی و متحد» عمل می‌کردند.

کد مطلب 6877749

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