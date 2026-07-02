ادامه نقض آتش بس در لبنان توسط رژیم صهیونیستی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی موج جدیدی از حملات خود را علیه مناطق مختلف جنوب لبنان آغاز کرد.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم اشغالگر و متجاوز صهیونیستی با حملات هوایی گسترده و استفاده از پهپادها، مناطق مختلف جنوب لبنان را هدف حمله قرار داد و به نقض آتش بس در لبنان پرداخت؛ همزمان با این حملات، گزارش‌هایی از وقوع انفجارهای هدفمند توسط ارتش رژیم اسرائیل و زخمی شدن تعدادی از نیروهای نظامی این رژیم در جبهه جنوب منتشر شده است.

طبق گزارش‌های رسیده، جنگنده‌ها و پهپادهای ارتش رژیم اسرائیل، مناطق «برعشیت» در قضاء بنت‌جبیل و همچنین منطقه «النبطیه الفوقا» را هدف حملات سنگین قرار دادند.

همزمان، گزارش‌ها حاکی از وقوع انفجارهای مهیب در منطقه «بیت یاحون» است که بلافاصله با عملیات بازرسی و تیراندازی گسترده نیروهای زمینی رژیم صهیونیستی در منطقه همراه شد.

در بخش دیگری از این تحولات، خبرنگار المیادین تأیید کرد که نیروهای اشغالگر، عملیات انفجار هدفمند را در شهرک «کونین» اجرا کرده‌اند.