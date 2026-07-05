جوزف عون: شیفته اسرائیل نیستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان در دیدار با تعدادی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران این کشور در توجیه امضای توافق چارچوب با رژیم صهیونیستی در سایه انتقاد گسترده محافل خبری و نخبگان کشورگفت: من می‌خواهم به شما بگویم که شیفته اسرائیل نیستم، اما از شما می‌خواهم هر راه حل دیگری که می توانید به من پیشنهاد کنید.

وی ادامه داد: من به کسانی که با توافق چارچوب مخالف هستند، می‌گویم که در انتظار راه حل یا هر توافقی هستم که ما را از جنگ خارج کند.

عون بدون اشاره به مخالفت بخش گسترده‌ای از افکار عمومی لبنانی‌ها با توافق چهارچوب با رژیم صهیونیستی که می‌تواند مقدمات عادی‌سازی روابط با این رژیم را فراهم کند، مدعی شد: شرایط کنونی کاملاً متفاوت از دوره ۱۷ می است و همه با من تماس می گیرند و نسبت به این اقدام به من تبریک می‌گویند.