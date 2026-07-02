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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۵

پلمب یک واحد صنفی گرانفروش در مشهد 

پلمب یک واحد صنفی گرانفروش در مشهد 

مشهد- مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی از پلمب یک واحد صنفی گرانفروش در منطقه ثامن مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صیادی اظهار کرد: تیم‌های نظارتی این مدیریت، در قالب طرحی ضربتی و دوهفته‌ای، با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های عملیاتی، پایش میدانی بازار را در «منطقه ثامن» و «مبادی ورودی شهر» آغاز کرده‌اند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی بیان کرد: در برخورد با گران‌فروشی، کم‌فروشی و هرگونه تقلب صنفی، با متخلفان بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد خواهد شد.

وی افزود: در همین راستا، یک واحد صنفی آبمیوه و بستنی در خیابان نواب صفوی به‌دلیل گران‌فروشی و تقلب، با دستور شعبه سیار تعزیرات حکومتی پلمب شد.

کد مطلب 6877785

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    نظرات

    • IR ۰۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      0 0
      پاسخ
      اگر اینطور باشد باید ۹۰ درصد مغازه ها و فروشگاه های مناطق مختلف کشور در هر نوع کالایی، به خاطر گرانفروشی پلمپ شوند

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