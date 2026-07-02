پلمب یک واحد صنفی گرانفروش در مشهد 

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صیادی اظهار کرد: تیمهای نظارتی این مدیریت، در قالب طرحی ضربتی و دوهفتهای، با بهکارگیری تمام ظرفیتهای عملیاتی، پایش میدانی بازار را در «منطقه ثامن» و «مبادی ورودی شهر» آغاز کردهاند.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی بیان کرد: در برخورد با گرانفروشی، کمفروشی و هرگونه تقلب صنفی، با متخلفان بدون هیچگونه اغماضی برخورد خواهد شد.
وی افزود: در همین راستا، یک واحد صنفی آبمیوه و بستنی در خیابان نواب صفوی بهدلیل گرانفروشی و تقلب، با دستور شعبه سیار تعزیرات حکومتی پلمب شد.
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