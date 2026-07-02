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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۱

درخشش پرچم ایران در شب های اقتدار ملی مردم ارومیه در خیابان

درخشش پرچم ایران در شب های اقتدار ملی مردم ارومیه در خیابان

ارومیه - مردم انقلابی ارومیه در تداوم حمایت از وطن، رهبری و انقلاب پنجشنبه شب نیز در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6877794

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