https://mehrnews.com/x3ctz9 ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۱ کد مطلب 6877794 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۱ درخشش پرچم ایران در شب های اقتدار ملی مردم ارومیه در خیابان ارومیه - مردم انقلابی ارومیه در تداوم حمایت از وطن، رهبری و انقلاب پنجشنبه شب نیز در خیابان تجمع کردند. دریافت 19 MB کد مطلب 6877794 کپی شد مطالب مرتبط صد و بیست و سومین شب حضور پرشور مردم ایرانشهر صد و بیست و سومین عهد مقاومت مردم دلگان گرامیداشت یاد رهبر شهید در بندر دیر فرماندار تنگستان: بازدید میدانی زمینهساز برنامهریزی واقعبینانه است یکصد و بیست و چهار شب میدان داری مردم کرمان رسانههای البرز راوی تشییع رهبر شهید میشوند برچسبها تجمع مردمی ارومیه بیعت با رهبر انقلاب
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