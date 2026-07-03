سرهنگ پاسدار ابراهیم نوروزیفر، معاون روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز و رئیس سازمان بسیج رسانه استان البرز، امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل این استان برای میزبانی از زائران مراسم تشییع پیکر مطهر «رهبر شهید» خبر داد و گفت: همه ظرفیتهای مردمی، فرهنگی، رسانهای و خدماتی استان برای خدمترسانی به زائران بسیج شده است.
وی همچنین اظهار کرد: مراسم تشییع پیکر مطهر «رهبر شهید» صرفاً یک آیین بدرقه نیست، بلکه تجلی وحدت، بصیرت، وفاداری و ایستادگی ملت ایران در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت است.
تشییع رهبر شهید؛ نماد استمرار راه مقاومت
سرهنگ نوروزیفر با بیان اینکه خون شهدا ضامن عزت و استقلال ملت ایران است، افزود: شهادت فرماندهان و رهبران جبهه مقاومت نه تنها خللی در مسیر این جریان الهی ایجاد نخواهد کرد، بلکه موجب استحکام و تداوم هرچه بیشتر این راه نورانی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: ملت ایران بار دیگر با حضور گسترده در این مراسم، وفاداری خود به آرمانهای انقلاب اسلامی، شهدا و جبهه مقاومت را به نمایش خواهند گذاشت.
استقرار ۲۰ موکب و بسیج ظرفیتهای مردمی در البرز
رئیس سازمان بسیج رسانه استان البرز با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده برای خدمترسانی به زائران گفت: استان البرز همگام با سراسر کشور، با بسیج همه ظرفیتهای مردمی، فرهنگی، رسانهای و خدماتی، خود را برای میزبانی از زائران و عاشقان شهدا آماده کرده است.
وی افزود: در این راستا ۲۰ موکب متمرکز در محورهای مواصلاتی استان مستقر شدهاند که خدماتی همچون اسکان، پذیرایی، راهنمایی زائران، خدمات درمانی، امدادی، پشتیبانی فنی، توزیع آب و سایر نیازهای ضروری را ارائه خواهند کرد.
نوروزیفر ادامه داد: علاوه بر این موکبها، صدها موکب مردمی، هیئات مذهبی، گروههای جهادی و خیران نیز به صورت خودجوش در نقاط مختلف استان به ارائه خدمات خواهند پرداخت.
اعلام آمادگی صدها خانواده البرزی برای اسکان زائران
معاون روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز با اشاره به پیشبینی ظرفیتهای اقامتی برای زائران اظهار کرد: تاکنون صدها خانواده البرزی برای اسکان زائران اعلام آمادگی کردهاند و ظرفیت ورزشگاهها، حسینیهها، مساجد و سایر اماکن عمومی نیز برای پذیرایی از میهمانان مراسم در نظر گرفته شده است.
وی افزود: برنامهریزیها به گونهای انجام شده که در صورت افزایش حجم حضور زائران، روند خدمترسانی بدون هیچگونه اختلال ادامه یابد.
رسانهها در خط مقدم جهاد روایت
نوروزیفر با تأکید بر نقش رسانهها در تبیین ابعاد این رویداد بزرگ گفت: امروز رسانه تنها ابزار اطلاعرسانی نیست، بلکه میدان جهاد تبیین است. دشمن تلاش میکند با جنگ روایتها، حقیقت را تحریف کند اما خبرنگاران و فعالان رسانهای متعهد با ثبت دقیق وقایع، روایت صحیح را به افکار عمومی منتقل خواهند کرد.
وی افزود: بسیج رسانه استان البرز با همکاری روابط عمومی سپاه، گروه تلویزیونی سپاه، مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری و اصحاب رسانه استان، برنامهریزی گستردهای برای پوشش کامل این رویداد انجام داده است.
برنامهریزی گسترده برای ثبت حماسه مردمی
رئیس سازمان بسیج رسانه استان البرز اظهار کرد: تولید گزارشهای میدانی، روایتهای مردمی، مستندسازی خدمات موکبها، انعکاس حضور باشکوه مردم، گفتوگو با زائران، خادمان و خانوادههای شهدا و همچنین تولید مستند جامع از این حماسه مردمی از جمله برنامههای رسانهای پیشبینی شده است.
وی تصریح کرد: آنچه در این روزها رقم خواهد خورد، تنها یک مراسم تشییع نیست؛ بلکه نمایش اقتدار ملی، انسجام اجتماعی و تجدید بیعت مردم با آرمانهای امامین انقلاب و خون پاک شهداست.
دعوت از اصحاب رسانه برای روایت یک رویداد تاریخی
نوروزیفر در پایان از اصحاب رسانه، خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران، فعالان فضای مجازی و گروههای رسانهای استان دعوت کرد با حضور میدانی و روایت دقیق این رویداد تاریخی، نقش خود را در ثبت این حماسه ملی ایفا کنند.
وی گفت: فعالان رسانهای استان البرز با جهاد روایت میتوانند پیام عزت، مقاومت و وفاداری ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند و برگ زرین دیگری در تاریخ رسانهای استان رقم بزنند.
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