به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی پنجشنبه شب در جلسه ستاد استانی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب با اشاره به لزوم آمادگی کامل فرمانداران و دستگاههای مسئول، افزود: فرمانداران باید در هماهنگی مستمر با فرماندهان سپاه شهرستانها، برای رفع هرگونه مشکل احتمالی پیش از آغاز مراسم اقدام کنند تا هیچ خللی در روند خدمترسانی به مردم ایجاد نشود.
استاندار آذربایجانغربی با تاکید بر ضرورت همافزایی همه دستگاههای اجرایی، نظامی و خدماتی، گفت: تمامی ظرفیتهای استان باید برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم، خدمترسانی مطلوب به مردم و اعزام منظم کاروانها به کار گرفته شود تا آذربایجانغربی حضوری در شأن این حماسه ملی و انقلابی داشته باشد.
وی همچنین با تاکید بر پیشبینی کامل امکانات رفاهی و پشتیبانی برای کاروانهای اعزامی، خاطرنشان کرد: تأمین آب آشامیدنی، اقلام ضروری و امکانات مورد نیاز در طول مسیر باید با دقت برنامهریزی شود تا شرکتکنندگان با آرامش و امنیت در این مراسم معنوی حضور یابند.
استاندار آذربایجانغربی بر ضرورت فضاسازی مناسب در سطح استان نیز تاکید کرد و افزود: جلوههای فرهنگی، نصب پرچمها و نمادهای متناسب با این مراسم و برگزاری آیینهای باشکوه در مرکز استان، باید با کیفیت مطلوب انجام شود تا همه مردم در این حماسه معنوی سهیم باشند.
رحمانی همچنین با قدردانی از تلاش فرماندهان سپاه، فرمانداران و اعضای ستاد استانی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، اضافه کرد: تجربه، انگیزه و روحیه جهادی مجموعه سپاه در مدیریت این مراسم سرمایهای ارزشمند است و با همدلی و همراهی همه دستگاهها، میتوان مأموریتی بزرگ را به بهترین شکل به سرانجام رساند.
وی افزود: با وحدت، اخلاص و تلاش شبانهروزی مسئولان، آذربایجانغربی بار دیگر سربلند از این آزمون بزرگ ملی و انقلابی خارج شده و رضایت خداوند متعال، شهدا و مردم شریف حاصل خواهد شد.
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