سپر ارتباطی در مسیر وداع؛ آماده باش زیرساختهای فاوا در تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، تهران، قم و مشهد این روزها در تدارکِ عظیم و بی‌سابقه‌ای برای برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید هستند. این رویداد ملی، فرصتی برای ملت بزرگ ایران است تا آخرین خداحافظی را با «آقای شهید» داشته باشند و همین اهمیت، موجب شده است تا تمام ارکان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، از لایه‌های راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت گرفته تا تیم‌های عملیاتی و فنی اپراتورهای تلفن همراه، در وضعیت آماده‌باش کامل قرار بگیرند.

این بسیج تمام‌عیار زیرساختی با هدف تضمین پایداریِ شبکه ارتباطی در میعادگاه‌های بزرگ سوگواری طراحی شده است؛ چرا که در چنین اجتماعات میلیونی، حفظ کیفیت تماس‌های صوتی و داده‌ای و تأمین پهنای باند پایدار، نه تنها یک اولویت فنی، بلکه زیرساخت حیاتی برای مدیریت جمعیت، امدادرسانی احتمالی و اطلاع‌رسانی یکپارچه محسوب می‌شود.

در این فضای آکنده از حزن و اندوه که سراسر کشور را در بر گرفته است، تمامی ظرفیت‌های فنی کشور بسیج شده‌اند تا کوچکترین اختلالی در ارتباطات مردم ایجاد نشود و جریان انتقال اطلاعات در امن‌ترین و باکیفیت‌ترین حالت ممکن صورت گیرد.

طبق زمان‌بندی رسمی این رویداد ملی، مراسم وداع با پیکر مطهر در روزهای شنبه سیزدهم و یکشنبه چهاردهم تیرماه در مصلای امام خمینی (قدّس‌سرّه) تهران برگزار می‌شود؛ در ادامه، روز دوشنبه پانزدهم تیرماه، مراسم تشییع در تهران و روز سه‌شنبه شانزدهم تیرماه مراسم تشییع در شهر مقدس قم برپا خواهد بود. در نهایت نیز، پرونده این مراسم با تشییع و تدفین پیکر مطهر در روز پنج‌شنبه هجدهم تیرماه در مشهد مقدس و در جوار حرم ملکوتی امام رضا به شکوه و پایان خود می‌رسد.

تداوم شبکه در کانون‌های سوگ: راهبرد تاب‌آوری زیرساختی

پایداری شبکه در شرایط تجمع جمعیت انبوه، چالشی است که تنها با پیش‌بینی‌های دقیق لجستیکی و تقویت بن‌سازه‌های فنی قابل مدیریت است. برای مقابله با فشارهای ترافیکی ناگهانی و نوسانات احتمالی شبکه برق شهری در زمان برگزاری مراسم، وزارت ارتباطات و نهادهای ذی‌ربط استراتژی افزایش تاب‌آوری سایت‌های مخابراتی را در دستور کار قرار دادند.

یکی از اقدامات محوری در این بخش، تأمین انرژی پشتیبان برای سایت‌های مخابراتی در پهنه‌های پرتردد است. در همین راستا، تعداد ۳۸۲ سلول باتری جدید در سایت‌های کلیدی شهرهای تهران، قم و مشهد نصب و وارد مدار عملیاتی شده است. این اقدام راهبردی، به عنوان یک سپر حفاظتی در برابر قطع احتمالی برق یا نوسانات شدید شبکه عمل می‌کند تا پایداری تجهیزات در تمامی ساعات برگزاری مراسم تضمین شود. هدف از این عملیات فنی، اطمینان از این مسئله است که شبکه ارتباطی کشور حتی در لحظات اوج حضور جمعیت و در گرمای تیرماه، دچار وقفه‌ نشود. این باتری‌های نسل جدید، توان بالایی در دشارژ و شارژ مجدد دارند و می‌توانند در صورت قطع برق، ساعت‌ها سرویس‌دهی سایت‌های حیاتی را حفظ کنند.

عملیات پاکسازی طیف و درایو تست؛ مهندسی پایداری در مسیرهای پرتردد

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان متولی نظارت بر کیفیت، عملیات گسترده تست میدانی یا همان «درایو تست» (Drive Test) را در تمامی مسیرهای تشییع، بزرگراه‌ها و خیابان‌های منتهی به محل برگزاری مراسم با دقت میلی‌متری اجرا کرده است. تیم‌های فنی به‌صورت شبانه‌روزی و در چندین نوبت، وضعیت پوشش‌دهی و کیفیت سیگنال را پایش کرده‌اند تا کوچکترین نارسایی در پوشش رادیویی شناسایی شود.

نتایج این پایش‌ها بلافاصله به اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ شده است تا در نقاطی که احتمال اشباع ترافیکی وجود دارد، نسبت به «بهینه‌سازی پارامترهای رادیویی» و افزایش ظرفیت منطقه‌ای اقدام کنند. ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که پوشش نسل دوم و سوم (2G/3G) برای پایداری مکالمات در وضعیت سبز قرار دارد و نسل چهارم (4G) نیز با حداکثر ظرفیت برای تبادل داده‌ها در دسترس زائران است.

علاوه بر این، تیم‌های واکنش سریع برای رفع اختلالات احتمالی در سیستم‌های موقعیت‌یاب (GPS) که ممکن است ناشی از تداخلات فرکانسی ناخواسته باشد، در محدوده‌های پرتردد مستقر شده‌اند تا کالیبراسیون تجهیزات با دقت حداکثری انجام شود و اپلیکیشن‌های مسیریاب و خدمات مبتنی بر مکان برای زائران و نیروهای امدادی به درستی عمل کنند.

شهر قم به عنوان یکی از کانون‌های اصلی تشییع، با برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای در حوزه فناوری اطلاعات روبرو شده است. مدیریت منطقه مرکزی سازمان تنظیم مقررات با برگزاری جلسات فشرده با تمامی ذی‌نفعان استانی، نقشه راه عملیاتی را نهایی کرده است.

افزایش ظرفیت شبکه ارتباطی در قم و شناسایی تجهیزات فرکانسی غیرمجاز

یکی از مهم‌ترین اقدامات در این حوزه، هماهنگی‌های قضایی گسترده با دادستانی برای برخورد فوری با عوامل مخل فرکانسی و تداخلات رادیویی است. با پشتیبانی نیروی انتظامی، پایش محیطی برای شناسایی تجهیزات فرکانسی غیرمجاز (مانند ریپیترهای غیراستاندارد) انجام شده تا فضای رادیویی شهر برای فعالیت اپراتورها کاملاً شفاف و پاک باشد. همزمان، اپراتورهای تلفن همراه با استقرار چندین سایت پرتابل (سیار) در کانون‌های تجمعی قم و افزودن سکتورهای جدید به سایت‌های موجود، ظرفیت شبکه را به طرز چشمگیری افزایش داده‌اند.

همچنین تأمین فیبر نوری اختصاصی برای صداوسیمای مرکز قم و رسانه‌های معتبر جهت پوشش زنده تصویری از صحن‌های حرم و مسیرهای اصلی تشییع، از دیگر اقداماتی است که تضمین‌کننده کیفیت بالای پخش زنده این مراسم برای جاماندگان در سراسر جهان خواهد بود.

آرایش لجستیکی در پایتخت: از مصلای امام تا پهنه غربی تهران

در تهران، کانون اصلی تمرکز بر مصلای امام خمینی (ره) و مسیرهای طولانی تشییع قرار دارد. تیم‌های فنی اپراتورهای تلفن همراه با جانمایی دقیق سایت‌های سیار در نقاطی که پیش‌بینی می‌شود با ازدحام فوق‌العاده جمعیت روبرو شود (مانند بوستان مادران، زائرسرای امام خمینی و پارکینگ‌های اصلی)، به دنبال تثبیت کیفیت سرویس‌دهی هستند.

مهندسان شبکه با تمرکز ویژه بر «ظرفیت انتقال» (Transmission Capacity) و صدور مجوزهای فوری برای اشتراک‌گذاری سایت‌ها (Site Sharing) بین اپراتورها، تلاش می‌کنند تا از تمام ظرفیت‌های موجود در پایتخت به صورت اشتراکی استفاده کنند. این هماهنگی باعث می‌شود تا در صورت اشباع شدن شبکه یک اپراتور، کاربران بتوانند از ظرفیت سایر اپراتورها در قالب رومینگ ملی یا اشتراک سایت بهره‌مند شوند.

همچنین، با توجه به انتقال پیکر مطهر امام شهید پس از مراسم، پهنه غربی تهران از جمله مسیرهای منتهی به فرودگاه مهرآباد و میدان آزادی نیز تحت پوشش ویژه قرار گرفته است تا در زمان جابجایی پیکر و همراهی مردم در مسیرهای پرواز، شبکه با افت کیفیت مواجه نشود.

تیم‌های امنیت سایبری اپراتورها در وضعیت آماده‌باش ۱۰۰ درصدی

در کنار اقدامات فیزیکی و رادیویی، امنیت فضای تبادل اطلاعات نیز در صدر اولویت‌ها قرار دارد. مراکز آپای استانی و تیم‌های امنیت سایبری اپراتورها در وضعیت آماده‌باش ۱۰۰ درصدی هستند تا از بروز هرگونه حمله سایبری یا اختلال عمدی در سرویس‌های عمومی جلوگیری کنند. پایش هوشمند ترافیک داده‌ها نشان می‌دهد که تیم‌های فنی برای مدیریت «انفجار ترافیکی» در لحظات خاص (مانند لحظه ورود پیکر یا آغاز مراسم تشییع) آمادگی کامل دارند. تخصیص پهنای باند اختصاصی به پلتفرم‌های پخش زنده داخلی و خبرگزاری‌ها، این اطمینان را ایجاد کرده است که میلیون‌ها کاربر فضای مجازی می‌توانند لحظه به لحظه مراسم وداع با آقای شهید را بدون تاخیر و با کیفیت بالا دنبال کنند.

نظارت راهبردی و مدیریت میدانی تا لحظه تدفین پیکر مطهر در مشهد

فرآیند نظارت بر شبکه تنها محدود به تهران و قم نیست و با نزدیک شدن به روز پنج‌شنبه، تمرکز عملیاتی به مشهد مقدس منتقل خواهد شد. تیم‌های بازرسی و نظارت سازمان تنظیم مقررات در مشهد، از هم‌اکنون در حال بررسی ظرفیت‌های شبکه در خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی و صحن‌های اصلی هستند. استقرار تجهیزات پایش متحرک و ثابت در مشهد، با هدف جلوگیری از تداخلات رادیویی ناشی از تجهیزات بی‌سیم نیروهای حفاظتی و خدماتی انجام شده است. مدیریت بحران در این ایام به صورت یک زنجیره متصل از پایتخت تا مشهد تعریف شده است تا در هر لحظه، هرگونه افت سیگنال یا قطعی احتمالی در کمترین زمان ممکن شناسایی و برطرف شود.

به گزارش مهر، هدف نهایی از این آرایش عظیم و همه‌جانبه، فراهم آوردن بستری امن، پایدار و باکیفیت برای ارتباطات مردم است تا در کنار حضور پرشور در این مراسم ملی، شکوهِ این خداحافظی تاریخی به بهترین شکل ممکن در تاریخ ثبت و مخابره شود.

این آماده‌باش کامل تا پایان مراسم تدفین در حرم ملکوتی امام رضا (ع) و عادی شدن شرایط ترافیکی در مشهد مقدس با قوت ادامه خواهد داشت.