آسفالت یک میلیون مترمربع از معابر روستایی ایلام

حبیب الله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات زیرساختی این نهاد در مناطق روستایی استان، اظهار داشت: در سال گذشته، یک میلیون مترمربع از معابر ۱۴۳ روستای استان آسفالتریزی شده است و این اقدام در راستای بهبود کیفیت زندگی روستاییان و تسهیل در تردد آنان انجام شده است.
وی با بیان اینکه در ۸۳ روستای استان نیز عملیات اجرایی ابنیه فنی از جمله احداث جوی و جدول، کانالهای سنگی و سنگفرش انجام شده است، افزود: این پروژهها به منظور مدیریت روانآبها، جلوگیری از فرسایش و بهبود زیرساختهای روستایی اجرا شدهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن ایلام با اشاره به تهیه و بازنگری طرحهای هادی روستایی در استان، تصریح کرد: در حال حاضر طرح هادی برای ۹۷ روستای استان تهیه و بازنگری شده است و این طرحها به مشاوران واگذار شده و بیش از ۹۰ درصد آنها به مرحله تصویب نهایی رسیده است.
محبی با اشاره به اینکه ۶۰۷ روستا در استان ایلام مشمول طرح هادی هستند، خاطرنشان کرد: تاکنون طرح هادی برای بیش از ۴۰۰ روستای استان اجرا شده است و امیدواریم با ادامه این روند، بتوانیم زمینه توسعه و آبادانی هرچه بیشتر مناطق روستایی استان را فراهم کنیم.
وی در پایان با قدردانی از همکاری دهیاریها و شوراهای اسلامی در اجرای این طرحها، تأکید کرد: بنیاد مسکن استان با جدیت تمام، پیگیر اجرای کامل طرحهای هادی در تمامی روستاهای مشمول خواهد بود و تلاش میشود تا با تخصیص اعتبارات مناسب، شتاب بیشتری به این پروژهها داده شود.
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