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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۸:۲۲

آسفالت یک میلیون مترمربع از معابر روستایی ایلام

آسفالت یک میلیون مترمربع از معابر روستایی ایلام

ایلام - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایلام از آسفالت یک میلیون مترمربع از معابر روستایی ایلام خبر داد.

حبیب الله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات زیرساختی این نهاد در مناطق روستایی استان، اظهار داشت: در سال گذشته، یک میلیون مترمربع از معابر ۱۴۳ روستای استان آسفالت‌ریزی شده است و این اقدام در راستای بهبود کیفیت زندگی روستاییان و تسهیل در تردد آنان انجام شده است.

وی با بیان اینکه در ۸۳ روستای استان نیز عملیات اجرایی ابنیه فنی از جمله احداث جوی و جدول، کانال‌های سنگی و سنگ‌فرش انجام شده است، افزود: این پروژه‌ها به منظور مدیریت روان‌آب‌ها، جلوگیری از فرسایش و بهبود زیرساخت‌های روستایی اجرا شده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن ایلام با اشاره به تهیه و بازنگری طرح‌های هادی روستایی در استان، تصریح کرد: در حال حاضر طرح هادی برای ۹۷ روستای استان تهیه و بازنگری شده است و این طرح‌ها به مشاوران واگذار شده و بیش از ۹۰ درصد آنها به مرحله تصویب نهایی رسیده است.

محبی با اشاره به اینکه ۶۰۷ روستا در استان ایلام مشمول طرح هادی هستند، خاطرنشان کرد: تاکنون طرح هادی برای بیش از ۴۰۰ روستای استان اجرا شده است و امیدواریم با ادامه این روند، بتوانیم زمینه توسعه و آبادانی هرچه بیشتر مناطق روستایی استان را فراهم کنیم.

وی در پایان با قدردانی از همکاری دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی در اجرای این طرح‌ها، تأکید کرد: بنیاد مسکن استان با جدیت تمام، پیگیر اجرای کامل طرح‌های هادی در تمامی روستاهای مشمول خواهد بود و تلاش می‌شود تا با تخصیص اعتبارات مناسب، شتاب بیشتری به این پروژه‌ها داده شود.

کد مطلب 6877870

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