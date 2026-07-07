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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۹

اجرای طرح هادی در ۶۱ درصد روستاهای آذربایجان‌ غربی

اجرای طرح هادی در ۶۱ درصد روستاهای آذربایجان‌ غربی

ارومیه - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌ غربی از اجرای طرح هادی در ۶۱ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مقدم در این زمینه با اشاره به اینکه آذربایجان‌غربی دارای ۲ هزار و ۱۶۸ روستای بالای ۲۰ خانوار است، اظهار کرد: در کنار اجرای طرح هادی، روند توسعه و بهسازی معابر روستایی نیز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه عملیات آسفالت ‌ریزی، جدول‌ گذاری و سنگ‌ فرش معابر در یک‌هزار و ۳۲۵ روستا به پایان رسیده است، افزود: این اقدامات نقش مهمی در بهبود زیرساخت‌های روستایی، ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، افزایش ایمنی تردد و کاهش مهاجرت به شهرها داشته است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌ غربی با تاکید بر ضرورت افزایش اعتبارات عمرانی این نهاد گفت: با تقویت منابع مالی، امکان اجرای طرح هادی در روستاهای بیشتری فراهم شده و شاخص برخورداری روستاهای استان از خدمات زیربنایی و عمرانی بیش از پیش ارتقا خواهد یافت.

مقدم خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌ های روستایی و اجرای طرح هادی از مهم‌ترین برنامه‌های بنیاد مسکن برای ایجاد توسعه متوازن، بهبود سیمای روستاها، تسهیل خدمات‌رسانی و فراهم کردن زمینه ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی به شمار می‌رود.

کد مطلب 6881767

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