اجرای طرح هادی در ۶۱ درصد روستاهای آذربایجان‌ غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مقدم در این زمینه با اشاره به اینکه آذربایجانغربی دارای ۲ هزار و ۱۶۸ روستای بالای ۲۰ خانوار است، اظهار کرد: در کنار اجرای طرح هادی، روند توسعه و بهسازی معابر روستایی نیز ادامه دارد.
وی با بیان اینکه عملیات آسفالت ریزی، جدول گذاری و سنگ فرش معابر در یکهزار و ۳۲۵ روستا به پایان رسیده است، افزود: این اقدامات نقش مهمی در بهبود زیرساختهای روستایی، ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، افزایش ایمنی تردد و کاهش مهاجرت به شهرها داشته است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با تاکید بر ضرورت افزایش اعتبارات عمرانی این نهاد گفت: با تقویت منابع مالی، امکان اجرای طرح هادی در روستاهای بیشتری فراهم شده و شاخص برخورداری روستاهای استان از خدمات زیربنایی و عمرانی بیش از پیش ارتقا خواهد یافت.
مقدم خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت های روستایی و اجرای طرح هادی از مهمترین برنامههای بنیاد مسکن برای ایجاد توسعه متوازن، بهبود سیمای روستاها، تسهیل خدماترسانی و فراهم کردن زمینه ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی به شمار میرود.
نظر شما