افزایش ۱۱ درصدی مصرف برق در ایلام

ولی الله ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش دما و مصرف برق در استان اظهار داشت: بیش از ۱۱ درصد افزایش مصرف بر روی نمودار مشاهده می‌شود و مشترکان خانگی سهم بیشتری از این بار اضافی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: این افزایش ناشی از بارهای سرمایشی به ویژه استفاده از کولرهای گازی است و از شهروندان خواست که پویش ۲۵ درجه را حمایت کرده و دمای آسایش را رعایت کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تصریح کرد: در حوزه ادارات، امسال تلاش می‌شود کاهش ۲۰ درصدی مصرف محقق شود و ۱۱۰۰ ساختمان اداری در استان تحت پایش کنترل هوشمند قرار دارند و اداراتی که پرمصرف باشند، ابتدا تذکر گرفته و در صورت ادامه روند، برق آنها قطع خواهد شد.

ناصری با اشاره به توسعه انرژی خورشیدی در استان گفت: تاکنون ۲۵ دستگاه اجرایی پنل‌های خورشیدی خود را به شبکه متصل کرده‌اند و ۳۰ دستگاه دیگر نیز آمادگی انجام این کار را دارند و همچنین ۶۵۰ خانوار ایلامی از برق خورشیدی استفاده می‌کنند.

وی در پایان از کشف بیش از ۸۰۰ دستگاه ماینر استخراج رمز ارز در استان خبر داد و از شهروندان خواست که موارد مشکوک را از طریق سامانه پیامکی ۵۱۵۲۱ اطلاع دهند.