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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۸

تعویق دوباره امتحانات نهایی دانش آموزان امکان‌پذیر نیست

تعویق دوباره امتحانات نهایی دانش آموزان امکان‌پذیر نیست

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: تعویق دوباره امتحانات نهایی دانش آموزان امکان‌پذیر نیست، زیرا تأخیر در اعلام نتایج، روند پذیرش دانشجو را با مشکل مواجه خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، عبدالرضا فولادوند با تأکید بر اینکه برنامه امتحانات نهایی و کنکور با هماهنگی کامل سازمان سنجش آموزش کشور تدوین شده است، افزود: امتحانات نهایی پایه دوازدهم از ۲۱ تیرماه آغاز شده و تا ۱۲ مردادماه ادامه خواهد داشت. همچنین امتحانات پایه یازدهم از ۲۲ تیرماه آغاز می‌شود و تا ۵ مردادماه ادامه دارد.

وی با اشاره به توافق انجام‌شده با سازمان سنجش اظهار کرد: سوابق تحصیلی و نتایج امتحانات نهایی باید پیش از برگزاری کنکور به این سازمان ارسال شود تا فرآیند پذیرش دانشجو طبق زمان‌بندی انجام گیرد. در غیر این صورت، نیمسال نخست دانشگاه‌ها با اختلال روبه‌رو خواهد شد.

فولادوند گفت: آزمون «دین و زندگی» پایه یازدهم که قرار بود ۲۰ تیر برگزار شود، به دلیل همزمانی با مراسم پیش‌بینی‌شده در مشهد، به ۵ مرداد منتقل شده است.

رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با بیان اینکه کنکور سراسری در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد برگزار خواهد شد، اظهار کرد: فاصله بیش از دو هفته‌ای میان آخرین امتحان نهایی و کنکور فرصت مناسبی برای مرور درس‌ها در اختیار داوطلبان قرار می‌دهد.

وی با اشاره به انتقادها درباره فشردگی برنامه امتحانات گفت: برنامه امسال تنها سه روز نسبت به سال گذشته فشرده‌تر شده، اما دانش‌آموزان در مقایسه با سال گذشته حدود ۵۰ روز فرصت مطالعاتی بیشتری در اختیار داشته‌اند.

فولادوند تصریح کرد تصحیح پاسخ‌برگ‌های حدود یک‌ونیم میلیون دانش‌آموز بیش از ۲۵ روز زمان نیاز دارد و هرگونه تعویق در برگزاری امتحانات، اعلام نتایج را به اواخر مهرماه موکول کرده و علاوه بر ایجاد اختلال در آموزش و پرورش، آغاز به‌موقع نیمسال نخست دانشگاه‌ها را نیز با مشکل مواجه می‌کند.

وی تأکید کرد تصمیم‌گیری درباره زمان‌بندی امتحانات، حاصل بررسی‌های کارشناسی در ستاد عالی آزمون‌ها و با هماهنگی سازمان سنجش و سایر مراجع ذی‌ربط بوده و تصمیمی فردی نیست.

فولادوند از دانش‌آموزان و خانواده‌ها خواست با آرامش بر مطالعه تمرکز کنند و گفت: تمام تلاش وزارت آموزش و پرورش بر برگزاری منظم آزمون‌ها و حفظ حقوق دانش‌آموزان است و در شرایط فعلی امکان تغییر دوباره برنامه امتحانات و کنکور وجود ندارد.

کد مطلب 6877886
روح اله صابرزاده

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    نظرات

    • فاطمه امینی IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      16 1
      پاسخ
      لطفا برنامه دوازدهمی ها را هم تغییر بدین
    • زری امینی IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      14 1
      پاسخ
      چرا وقت ندادین خب این طوری هر دو خراب میشه چرا واقعا عدالت نیست
    • سپیده رحمانی IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      11 1
      پاسخ
      المپیادی ها داخلی راحت شدن یه ما زمان نمیدین چرا دوازدهمی ها گناه دارنا عین المپیادی ها عدالت کو؟؟؟ چرا ؟؟؟
    • سهیلا عباسی IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      14 3
      پاسخ
      اقای کاظمی ما رو شما حساب کرده بودیم هوامونو داشته باشین این بود؟؟؟؟؟ المپیادی ها را داخلی بگیرین‌همه زیر فشار جنگ تازه شرایط یکم بهتر شده چرا داخلی از اونا ،؟؟ ما رم داخلی بگیرین چرا؟؟؟ عدالت کو؟؟؟؟؟ نیست هستا برا المپیادی ها هست برا ما نیست؟؟؟؟
    • ستین محمدی IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      11 0
      پاسخ
      موظف هستین برنامه را تغییر بدین چون تبعیض بین بچه ها گذاشتین برنامه دوازدهم‌را تغیر بدین یا ما را هم عین اونا داخلی بگیرین عدالت باید برقرار بشه
    • زری امینی IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      14 4
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      اگر دیر تر هم‌ بریم دانشگاه بهتر از اینکه کلا نتونیم بریم دانشگاه یا زمان بدین یا داخلی برنامه دوازدهمی ها را تغییر بدین
    • مینا احمدی IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      6 2
      پاسخ
      برنانه را در حد ۴و ۵ روز عقب و جلو کنین درخواست زیادی نداریم ترو خدا دوازدهمی ها را تغیر بدین ما هم خونمون قرمزه عین المپیادی ها
    • امیر حسین پاکدامن IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      6 0
      پاسخ
      تعویق امکان پذیر نیست ولی المپیادی ها داخلی میشن دانشجویان ترمشون مجازی میشه نهمی ها داخلی میشن نوبت په ما که شد تعویق نیست ما اگر دانشگاه دیر بریم مشکل نداریم بهتر از اینکه کلا نتونیم بریم آمادگی نداریم عدالت برقرار کنید
    • IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      8 0
      پاسخ
      اگر برنامه را تغییر ندین بچه ها میبینن که چجوری با المپیادی ها برخود کردین واقعا با ما چطور فرق گذاشتین امیدشون از دست میدن پس برنامه تغییر بدین یا داخلی امتحانات دوازدهمی برنامه تغییر بدین
    • مجید توکلی IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      4 0
      پاسخ
      دیر دانشگاه بریم بهتر کلا نتونیم بریم پس زمان بدین به داخلی عین المپیادی ها
    • ناشناس IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      1 0
      پاسخ
      شما به جای اینکه ما رو درک کنید امسال همش جنگ بوده با این فرجه و این فشردگی حتی نمیشه یه دیپلم هم گرفت چه برسه کنکور
    • آرین IR ۱۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      0 0
      پاسخ
      با آرامش درس بخونم یا با هزار غم و درد که دعا کنیم با این فرجه ها تجدید نشیم کنکور رو بیخیال

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