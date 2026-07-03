به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، عبدالرضا فولادوند با تأکید بر اینکه برنامه امتحانات نهایی و کنکور با هماهنگی کامل سازمان سنجش آموزش کشور تدوین شده است، افزود: امتحانات نهایی پایه دوازدهم از ۲۱ تیرماه آغاز شده و تا ۱۲ مردادماه ادامه خواهد داشت. همچنین امتحانات پایه یازدهم از ۲۲ تیرماه آغاز میشود و تا ۵ مردادماه ادامه دارد.
وی با اشاره به توافق انجامشده با سازمان سنجش اظهار کرد: سوابق تحصیلی و نتایج امتحانات نهایی باید پیش از برگزاری کنکور به این سازمان ارسال شود تا فرآیند پذیرش دانشجو طبق زمانبندی انجام گیرد. در غیر این صورت، نیمسال نخست دانشگاهها با اختلال روبهرو خواهد شد.
فولادوند گفت: آزمون «دین و زندگی» پایه یازدهم که قرار بود ۲۰ تیر برگزار شود، به دلیل همزمانی با مراسم پیشبینیشده در مشهد، به ۵ مرداد منتقل شده است.
رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با بیان اینکه کنکور سراسری در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد برگزار خواهد شد، اظهار کرد: فاصله بیش از دو هفتهای میان آخرین امتحان نهایی و کنکور فرصت مناسبی برای مرور درسها در اختیار داوطلبان قرار میدهد.
وی با اشاره به انتقادها درباره فشردگی برنامه امتحانات گفت: برنامه امسال تنها سه روز نسبت به سال گذشته فشردهتر شده، اما دانشآموزان در مقایسه با سال گذشته حدود ۵۰ روز فرصت مطالعاتی بیشتری در اختیار داشتهاند.
فولادوند تصریح کرد تصحیح پاسخبرگهای حدود یکونیم میلیون دانشآموز بیش از ۲۵ روز زمان نیاز دارد و هرگونه تعویق در برگزاری امتحانات، اعلام نتایج را به اواخر مهرماه موکول کرده و علاوه بر ایجاد اختلال در آموزش و پرورش، آغاز بهموقع نیمسال نخست دانشگاهها را نیز با مشکل مواجه میکند.
وی تأکید کرد تصمیمگیری درباره زمانبندی امتحانات، حاصل بررسیهای کارشناسی در ستاد عالی آزمونها و با هماهنگی سازمان سنجش و سایر مراجع ذیربط بوده و تصمیمی فردی نیست.
فولادوند از دانشآموزان و خانوادهها خواست با آرامش بر مطالعه تمرکز کنند و گفت: تمام تلاش وزارت آموزش و پرورش بر برگزاری منظم آزمونها و حفظ حقوق دانشآموزان است و در شرایط فعلی امکان تغییر دوباره برنامه امتحانات و کنکور وجود ندارد.
نظر شما