به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری صبح جمعه در نشست مشترک با رؤسای هیئت‌های نجات غریق و غواصی شهرستان‌های ساحلی مازندران که با محوریت بررسی روند اجرای طرح هوشمندسازی پایش سواحل در چالوس برگزار شد، اظهار کرد: هوشمندسازی سواحل تجربه‌ای موفق در مدیریت ایمنی دریا است و باید با رفع موانع موجود، زمینه توسعه هرچه بیشتر آن در سواحل کشور فراهم شود.

وی با قدردانی از دست‌اندرکاران اجرای این طرح، افزود: استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت سواحل می‌تواند نقش مهمی در افزایش ضریب ایمنی، پیشگیری از حوادث و کاهش آمار غرق‌شدگی ایفا کند و در این مسیر، نظرات و دغدغه‌های هیئت‌های شهرستانی باید مورد توجه قرار گیرد.

اجرای طرح هوشمندسازی سواحل در مازندران آغاز شد

در ادامه این نشست، نقی کریمیان، مدیر طرح هوشمندسازی پایش سواحل، گزارشی از روند اجرای این طرح در مازندران ارائه کرد و گفت: این طرح به تازگی در استان آغاز شده و با وجود برخی چالش‌های زیرساختی و اجرایی، نتایج امیدوارکننده‌ای در پایش و مدیریت سواحل به همراه داشته است.

وی افزود: بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند می‌تواند سرعت پایش، مدیریت مخاطرات و تصمیم‌گیری در شرایط اضطراری را افزایش داده و کیفیت خدمات امداد و نجات را ارتقا دهد.

لزوم هم‌افزایی برای ارتقای خدمات امداد و نجات

مرتضی علیزاده، سرپرست هیئت نجات غریق و غواصی مازندران نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، اظهار کرد: استمرار اجرای این طرح نیازمند هم‌افزایی همه بخش‌های مرتبط و حمایت از زیرساخت‌های فنی و اجرایی است.

وی افزود: اجرای موفق طرح هوشمندسازی می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت خدمات امدادی و افزایش ایمنی سواحل استان را فراهم کند.

بررسی چالش‌های اجرایی طرح

در ادامه، رؤسای هیئت‌های نجات غریق شهرستان‌های ساحلی ضمن استقبال از اجرای این طرح، دیدگاه‌ها و مشکلات میدانی خود را مطرح کردند.

تأمین زیرساخت‌های فنی، نحوه بهره‌برداری از سامانه در شرایط نامساعد جوی، آموزش کاربران و مدیریت بهینه منابع از مهم‌ترین موضوعاتی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد راهکارهای لازم برای رفع این چالش‌ها با همکاری فدراسیون و مسئولان اجرایی دنبال شود.