امامدادی: مقابله با شایعات وظیفه اصلی خبرنگاران در ایام حساس است

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان امامدادی صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در آستانه یکی از حساس‌ترین و باشکوه‌ترین رویدادهای تاریخی کشور که همزمان با ایام محرم الحرام و سوگواری امام حسین (ع) و یاران جان‌نثارش است، تشییع پیکر رهبری هستیم؛ مقامی که تنها یک مقام سیاسی نبود، بلکه نماد ایستادگی، اقتدار و راهنمای مسیر مقاومت بود.

وی افزود: این مراسم صرفاً یک مراسم اداری نیست، بلکه نمایش قدرت معنوی ملت اسلامی است که پیام اقتدار ملت مسلمان ایران را به گوش جهانیان می‌رساند. ما اینجا جمع شده‌ایم تا بتوانیم این پیام را به بهترین شکل ممکن منتقل کنیم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: در چنین شرایط حساسی، خبرنگار صرفاً یک گزارشگر برای انتقال برنامه نیست؛ بلکه در سه رکن می‌تواند رسالت خود را با تأثیرگذاری بیشتری انجام دهد. رکن اول، اهمیت بالای «صحت خبر» بوده گرچه سرعت خبر در فضای مجازی اهمیت دارد، اما آنچه برای ما بیش از هر چیز اهمیت دارد این است که خبر درست، درست منتقل شود.

امامدادی تصریح کرد: رکن دوم، انتقال درست احساسات است. هر کلمه‌ای که در این دوره نوشته می‌شود، می‌تواند حقیقتی را تشکیل دهد یا احساسی را منتقل کند؛ لذا باید مبنای کار را بر آن احساسی که در این رویداد تاریخی جریان دارد، قرار دهیم. رکن سوم نیز مقابله با روایت‌های کاذب و شایعات است.

وی بیان کرد: ما باید قدرت شناسایی خود را بالا ببریم و در برابر روایت‌های دستکاری شده در فضای مجازی، از منابع معتبر مانند صدا و سیما استفاده کنیم تا از انتشار دروغ‌ها جلوگیری شود.

رئیس اداره فرهنگ‌ و ارشاد اردستان ادامه داد: ان‌شاءالله این مراسم را همان‌طور که با عزت و اقتدار برگزار شده، به گونه‌ای برگزار می‌کنیم که جمهوری اسلامی را به دنیا نشان دهیم؛ به گونه‌ای که حتی کسانی که پیش از این دیدگاه‌های متفاوتی داشتند، تغییر دیدگاه داده و مسیر درست را درک کنند.

امامدادی با اشاره به عملکرد خبرنگاران، یادآور شد: با توجه به تجمعات شبانه، خبرنگاران شهرستان واقعاً فعال هستند و با جان و دل در این مسیر تلاش می‌کنند که پیشنهاد می‌شود با توجه به عملکرد ، پس از اتمام بحث تشییع، یک شب را به تجلیل از خبرنگاران اختصاص دهیم.