بیانیه جامعه جوانان متحد اسلامی در آستانه تشییع و وداع با امام شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه جامعه جوانان متحد اسلامی در آستانه حماسه تشییع و وداع با امام شهیدمان منتشر شد. متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم



«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»



ملت شریف، غیور و شهیدپرور؛

امروز بغضی مقدس در گلوی جبهه حق نهفته است؛ بغضی که نه از سرِ استیصال، بلکه برخاسته از عزم، اراده و غروری پولادین است. امام شهیدمان، آن یار سفرکرده و امامِ میدان‌های سخت، با قلبی آرام و روحی رستگار، به کاروان سیدالشهدا (ع) پیوست تا بار دیگر ثابت شود که در مکتب ما، شهادت نه یک پایان، که آغازِ یک حماسه جاودان است.



«در مسلخ عشق جز نکو را نکشند / روبه‌ صفتان زشت‌خو را نکشند»



مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید والامقام، صرفاً یک آیین سوگواری نیست؛ بلکه تجلی‌گاه پیوند عمیق امت با ولایت و نمایش اقتدار و انسجام ملی است.



*جامعه جوانان متحد اسلامی* از تمامی آحاد ملت بالاخص جوانان غیرتمند و عاشقان طریق مقاومت دعوت می‌کند تا با حضوری پرشور، حماسی و دشمن‌شکن، در این وداع شکوهمند شرکت نمایند. این حضور، مُهر باطلی بر تمامی دسیسه‌های دشمنان و نمایشی از وفاداری به خون پاکی است که بر زمین ریخت تا سروِ استقامت این مرز و بوم ایستاده بماند.



«ما سینه زدیم، بی‌صدا باریدند / از هر چه که دم زدیم، آنها دیدند»



در روزهایی که جبهه استکبار با نیرنگ و فریب سعی در پیشبرد اهداف شوم خود داشت، خون مطهر این شهید پرده از چهره‌ی تزویر برداشت. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) با صلابت و حکمتی الهی بر مسأله «خونخواهی» و انتقام این خون پاک تأکید فرمودند.



*جامعه جوانان متحد اسلامی* به جوانان مؤمن و انقلابی اعلام می دارد که هیچ مذاکره و لبخند دیپلماتیکی نمی‌تواند آتش این خونخواهی را خاموش سازد. ما بر سر خون شهدایمان معامله نخواهیم کرد. استراتژی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر حکمت، مصلحت، مقاومت فعال و دیپلماسی عزتمندانه است و تاوان این خون، خروج کامل شیاطین از منطقه و زوال قطعی غده‌های سرطانی خواهد بود.



این شهادت، نه‌تنها خللی در اراده آهنین جبهه مقاومت ایجاد نخواهد کرد، بلکه خونی تازه در رگ‌های بیداری اسلامی دمیده است. پیام ما به جهان استکبار و صهیونیسم بین‌الملل روشن است: شمشیر مقاومت اکنون بُرنده‌تر از هر زمان دیگری است. ما جوانان، با تکیه بر آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهنمودهای ولی‌امر مسلمین، عهد می‌بندیم که تا برافراشتن پرچم لااله‌الاالله بر قلل رفیع کرامت و عزت جهانی، از پای ننشینیم.



امروز، وداع با پیکر مطهر «آقای شهیدمان»، تجدید بیعتی است با مسیر نورانی او. در این تشییع باشکوه، شانه به شانه یکدیگر، فریاد هیهات منا الذله سر خواهیم داد و به جهانیان نشان خواهیم داد که کوه استوار ایران اسلامی، با طوفان‌های حوادث نمی‌لرزد.



والسلام علی من اتبع الهدی

جامعه جوانان متحد اسلامی