به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم وداع با پیکر مطهر قائد عظیم‌الشأن ایران اسلامی و پدر امت، روزهای شنبه و یکشنبه در مصلی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد و تشییع پیکر پاک ایشان نیز روز دوشنبه در تهران انجام می‌گیرد.

در همین راستا، خانواده حج و زیارت با هماهنگی کامل و همکاری نزدیک با ستاد تشییع، تلاش‌های شبانه‌روزی خود را برای مدیریت عملیاتی و سازماندهی این مراسم بزرگ آغاز کرده‌اند.

با توجه به پیش‌بینی حضور میلیونی مردم و شرایط جوی و گرمای هوا، سازمان با هدف پیشگیری از بروز هرگونه گرمازدگی، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای توزیع تدارکات در نظر گرفته است.

قرار است حجم عظیمی از اقلام شامل ۵۰۰ هزار بطری آب معدنی، ۵۰۰ هزار عدد کیک و ۵۰ هزار واحد آبمیوه میان شرکت‌کنندگان توزیع شود؛ نکته قابل توجه این است که تأمین این حجم گسترده از اقلام، با مشارکت شرکت‌ها ، موسسات و خیرین انجام می‌گیرد .

همچنین، ۴۰۰ کارگزار از آقایان و بانوان سازمان، آماده خدمت‌رسانی در تمامی نقاط حضور دارند.

در راستای تسهیل امور رفاهی، کارگزاران سازمان با برپایی موکب‌ها در ایستگاه مصلی و همچنین در طول مسیر اصلی، آماده پاسخگویی به نیازهای زائران هستند.

علاوه بر این، ۶ ایستگاه صلواتی در خیابان‌های منا و اردبیل و در ابعاد مختلف سازمان مستقر شده‌اند تا خدمات رفاهی متنوع با دقت و سرعت بالا به شرکت‌کنندگان ارائه شود.

علاوه بر این، فضای نمازخانه سازمان حج و زیارت جهت اقامه نمازهای ظهر و عصر در روز تشییع آماده‌سازی شده است.

همچنین، برای بزرگداشت یاد ایثارگران، نمایشگاهی تصویری از شهدای جنگ رمضان در مقابل ساختمان سازمان برپا شده است تا در کنار مراسم تشییع، یاد و خاطره آنان نیز گرامی داشته شود.

در بخش‌های تخصصی نیز، مرکز پزشکی حج و زیارت به‌منظور ارائه خدمات اورژانسی و مراقبت‌های سلامت در آماده‌باش کامل است.

همچنین، جهت رفاه حال زائران و بهبود وضعیت ارتباطات، هماهنگی‌های لازم برای استقرار دکل‌های سیار تلفن همراه (جهت بهبود پوشش اینترنت و تماس) و نیز استقرار سرویس‌های بهداشتی در مسیر اصلی تشییع، با دقت فراوان به انجام رسیده است.

کارگزاران سازمان و تمامی اعضای خانواده حج و زیارت، همواره در پیشاپیش امور اجرایی و در فعالیت‌های خیرخواهانه و مردمی، پیشتاز و همراه مردم بوده‌اند تا در تمامی مناسبت‌ها و در بزرگترین مراسم‌ها، در کنار زائران و شرکت‌کنندگان حضور داشته و وظیفه خدمت‌رسانی را به بهترین نحو انجام دهند.