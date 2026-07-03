به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام مشترک آیت الله حبیب الله شعبانی موثق نماینده ولی‌فقیه در استان و حمید ملانوری شمسی استاندار همدان به مناسبت ایام وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید (قدس‌الله نفسه الزکیه) به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مردم شریف، مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار استان همدان

روزهای وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، روزهایی سرشار از اندوه، عزت و حماسه است؛ روزهایی که ملت بزرگ ایران اسلامی با قلبی آکنده از غم، اما با قامتی استوار، یاد و راه یکی از برجسته‌ترین فرزندان این سرزمین را گرامی می‌دارند و بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های بلند اسلام، انقلاب اسلامی، امام راحل (ره)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و شهدای والامقام به نمایش می‌گذارند.

شهادت، اوج بندگی و والاترین افتخار برای مجاهدانی است که عمر خویش را در مسیر عزت، استقلال، امنیت و سربلندی ایران اسلامی وقف کردند. بی‌تردید، خون پاک شهیدان، ضامن تداوم مسیر حق، استقامت و پیشرفت این مرز و بوم خواهد بود و یاد و نام آنان همواره در حافظه تاریخی ملت ایران زنده و جاودان خواهد ماند.

مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر این شهید والامقام، تنها یک آیین سوگواری نیست؛ بلکه جلوه‌ای از وحدت ملی، بصیرت دینی، همبستگی اجتماعی و تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت و ارزش‌های متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی است. حضور گسترده و پرشور مردم در این مراسم، نمایش اقتدار ملی و پاسخی روشن به بدخواهان ایران اسلامی خواهد بود که همواره در پی تضعیف وحدت و عزت این ملت هستند.

از همه مردم شریف، مؤمن و ولایت‌مدار استان همدان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، روحانیون، دانشگاهیان، فرهنگیان، جوانان و تمامی اقشار جامعه دعوت می‌کنیم تا با حضوری گسترده، باشکوه و دشمن‌شکن در آیین‌های وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، ولایت و فرهنگ ایثار و شهادت به نمایش بگذارند و با خلق صحنه‌ای ماندگار از وحدت و همدلی، پیام اقتدار، انسجام و استقامت ملت ایران را به جهانیان مخابره کنند. بی‌تردید، این حضور پرشور، ادای دینی به مقام شامخ شهیدان و تجدید پیمانی با راه نورانی آنان خواهد بود.

امید است ملت بزرگ ایران اسلامی با استعانت از الطاف الهی و در پرتو رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، همچون گذشته با وحدت، همدلی و بصیرت، راه پرافتخار شهیدان را ادامه داده و در مسیر عزت، اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی، استوار و سرافراز گام بردارد.



آیت‌الله شعبانی موثقی

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان و امام جمعه همدان

حمید ملانوری‌شمسی

استاندار همدان