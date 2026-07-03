آموزش و پرورش گلستان آماده اسکان ۵۶ هزار زائر مراسم تشییع «رهبر شهید»

به گزارش خبرگزلری مهر، قدرت‌الله نظری از آمادگی کامل آموزش و پرورش گلستان برای اسکان و خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع و تدفین «رهبر شهید» خبر داد و اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن گلستان در مسیر تردد زائران، تمامی ظرفیت‌های آموزشی، رفاهی و ورزشی استان برای میزبانی از مسافران این مراسم بسیج شده است.

وی افزود: از هفته‌های گذشته، همزمان با برگزاری جلسات هماهنگی در سطح استان، ستاد ویژه‌ای نیز در آموزش و پرورش گلستان تشکیل شده و هماهنگی‌های لازم با مناطق ۱۴گانه آموزشی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران انجام گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای اسکان زائران گفت: ۴۰۶ مدرسه با دو هزار و ۶۸۱ اتاق، ۳۹ سالن ورزشی، پنج اردوگاه دانش‌آموزی و نمازخانه‌های مدارس برای پذیرش مسافران تجهیز شده که در مجموع امکان اسکان بیش از ۵۶ هزار نفر را فراهم می‌کند.

نظری ادامه داد: علاوه بر آماده‌سازی مراکز اسکان، تیم‌های راهنمای زائران در مبادی ورودی استان مستقر خواهند شد و فرآیند پذیرش، هدایت و اطلاع‌رسانی نیز با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود مدیریت می‌شود.

وی خدمت‌رسانی به زائران را افتخاری برای مجموعه آموزش و پرورش دانست و تأکید کرد: مدیران مدارس، فرهنگیان و عوامل اجرایی استان با آمادگی کامل و روحیه جهادی در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، برای میزبانی شایسته از زائران این مراسم آماده هستند.