اجرای گروه سرود «فرزندان دیار میرزا» در مراسم بدرقه رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، مهتاب رهنما ظهر جمعه در گفتگو با رسانه ها با ضمن تسلیت ایام سوگواری سیدالشهدای کربلا و سیدالشهدای انقلاب از حضور گروه سرود «فرزندان دیار میرزا» در مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و اظهار کرد: این گروه از میان گروه‌های مختلف استان به عنوان گروه منتخب برگزیده شده تا در مراسم بدرقه رهبر شهید در تهران، به اجرای اثر ویژه خود بپردازد.

مسئول امور خانواده سپاه قدس گیلان افزود: این گروه اثری با مضمون حماسی و مرتبط با این مناسبات بزرگ تحت عنوان «وطن، فروشی نیست»، در مراسم بدرقه امام شهید ، اجرا می کنند.

رونمایی سرود«وطن فروشی نیست »در رشت

وی با بیان اینکه این اثر هنری طی سه ماه تولید شده و مراحل فیلم‌برداری آن در مکان‌های مختلف شرق و غرب استان گیلان انجام گرفته است، گفت: این اثر حماسی قراراست که در هفته بدرقه پیکر رهبر شهید، به صورت رسمی در گیلان رونمایی شود.

رهنما از فعالیت این مرکز با کمیته فرهنگی و هنری سپاه قدس گیلان گفت و تصریح کرد: این گروه سرود همراه با برنامه‌های متنوعی از جمله شعرخوانی توسط شاعران برجسته استان، مداحی، تئاتر خیابانی و سرود در موکب‌های مسیر تشییع در تهران و استان گیلان خواهد بود.