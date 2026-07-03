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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

وداع فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با فرمانده شهید کل قوا

وداع فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با فرمانده شهید کل قوا

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، فرمانده ارتش، فرمانده انتظامی، سرپرست وزارت دفاع و رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش و جمعی دیگر از فرماندهان با پیکر رهبر شهید انقلاب وداع کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش، سردار رادان، فرمانده انتظامی کل کشور ،سردار ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و امیر دریادار سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش و جمعی دیگر از فرماندهان در ساعات اولیه امروز با حضور در مصلای امام خمینی با پیکر مطهر فرمانده شهید کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای وداع کردند.

فرماندهان ارشد نیروهای مسلح در این مراسم بر تداوم نقشه‌راه فرمانده شهید کل قوا تاکید کردند.

کد مطلب 6878063
محسن صمیمی

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