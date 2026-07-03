حسینی نسب: معمار ایران قوی، آقای شهید ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز جمعه سلطانیه با تبیین پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته قوه قضائیه گفت: رهبر معظم انقلاب در این پیام نقشه‌ راهی جامع برای قوه‌ی قضائیه ترسیم کردند که؛ تحول درون‌سازمانی برای اعتمادآفرینی، گسترش عدالت از فرد تا جامعه، و پیگیری حقوقیِ جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ‌های تحمیلی سه ضلع اصلی آن است.

امام جمعه شهرستان سلطانیه گفت: تحول درونی قوه قضائیه به این معناست که در رسیدگی به پرونده ها سرعت و اتقان توأمان باشد. باب سفارش و توصیه بسته شود و بطوری که اجرای عدالت باید به پناهگاهی امن برای هر مظلومی تبدیل شود و هیچ آشنا و پارتی‌بازی مزیتی به شمار نیاید و تحول قضایی از شعار به عمل عینی و ملموس تبدیل شود.

وی ادامه داد: عدالت باید از محدوده فردی به عرصه اجتماعی گسترش یابد و امنیت اقتصادی، دسترسی عادلانه به فرصت ها، حکمرانی کارآمد و آزادی های مشروع برای همه فراهم شود. همه‌ی اینها، مصادیق گسترش عدالت در تراز نظام اسلامی محسوب می‌شوند.

خطیب جمعه سلطانیه بر پیگیری جنایات بین‌المللی آمریکا و صهیونیست‌ها در به شهادت رساندن رهبر شهید و جنایات دیگر در میناب، لامرد، حمله به مراکز علمی و درمانی تاکید شده است که قطعا از مهمترین وظایف قوه قضائیه است، افزود: این اقدام، بازدارنده‌ای قوی برای تکرار چنین جنایاتی خواهد بود و گریبان جنایتکاران را باید گرفت تا به سزای اعمالشان برسند.

حسینی نسب با بیان اینکه اگر این جنایات پیگیری نشود جنایتکارانی که دست شان به قتل ده ها پیامبر و اولیای الهی آغشته است، دست از جنایت بر نمی دارند. رهبر ما را شهید کردند و رهبر ما را تهدید می کنند و این تهدیدات نباید بی پاسخ بماند، گفت: تشییع پیکر رهبر شهید و حضور میلیونی مردم هم به بیعت دوباره با رهبر معظم انقلاب، هم به همه پرسی ملی و هم به خونخواهی و انتقام خواهی تبدیل خواهد شد.

امام جمعه سلطانیه به دیدار رئیس جمهور با مراجع معظم تقلید در قم اشاره کرد و با بیان اینکه مراجع معظم تقلید در این دیدارها هم از دولت تکریم و قدردانی کردند و هم توصیه و رهنمودهای لازم را بیان داشتند، گفت: مراجع معظم تقلید از ایستادگی و مدیریت بازار در دوران جنگ، تلاش دولت برای حل مشکلات مردم و امید و توکل به خداوند قدرشناسی کردند.

وی با بیان اینکه مراجع معظم تقلید نسبت به بد عهدی دشمنان هشدار دادند، ادامه داد: نکته اساسی تبعیت از مقام معظم رهبری بود که مراجع معظم تقلید بر آن تاکید داشته و فرمودند فاصله دولت و رهبری کمتر باشد و رابطه مسئولان و رهبر انقلاب رابطه امام و رهرو باشد.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه موضوع دیگری که در این دیدارها تکرار شد، آرامش و ثبات بازار و رفع گرانی ها و تدبیر در معیشت مردم خصوصا در کالاهای اساسی بود، گفت: حقیقتا باید از ملت مبعوث شده و همیشه در صحنه بصورت زبانی و عملی قدرشناسی شود.

حسینی نسب با بیان اینکه در هفته‌های اخیر، برخی از مسئولان در چند سخنرانی با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ، از تعابیری استفاده کرد که این برداشت را در افکار عمومی ایجاد کرد که ایران در آستانه قحطی قرار داشته یا اگر برخی اقدامات انجام نمی‌شد، کشور با بحران فراگیر غذایی روبه‌رو می‌شد، افزود: قحطی یک معنای خاصی و شاخص مشخص دارد و دشواری شرایط زندگی یا افزایش قیمت مواد غذایی در هیچ کشوری یا کمبودها به معنای قحطی نیست.

امام جمعه سلطانیه جنگ داخلی، فروپاشی حکومت، نابودی زیرساخت‌های تولید، محاصره کامل تجاری، قطع شبکه توزیع، مهاجرت گسترده و از بین رفتن توان دولت در مدیریت بازار را از معیارهای قحطی دانست و با بیان اینکه ایران با این چالش ها مواجه نیست و از طرفی ایران از نظر تولید غذا، دام و طیور کشوری وابسته مطلق نیست و در عین حال ذخیره سازی ها نیز فعال است، گفت: مسئولان طوری سخن نگویند که به دشمنان پیام ضعف مخابره شود.

وی با بیان اینکه ایران قوی؛ میراث ماندگار رهبر شهید انقلاب اسلامی و معمار ایران قوی، آقای شهید ایران است، گفت: آقای شهید با پایه‌گذاری نهضت تولید علم، جنبش نرم‌افزاری و شرکت‌های دانش‌بنیان علم در در عرصه مختلف به یک گفتمان تبدیل کرد. در حوزه هسته‌ای، نانو، سلول‌های بنیادی و پرتاب ماهواره، ایران به جایگاه‌های برتر جهانی دست یافت و شتاب علمی کشور ۱۳ برابر میانگین جهان شد.

رهبر شهید انقلاب حمایت از تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و خودکفایی صنعتی، عزت و استقلال را با اقتصاد پیوند زد

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب حمایت از تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و خودکفایی صنعتی، عزت و استقلال را با اقتصاد پیوند زد. صنایع دفاعی از واردات محض به تولید پیشرفته موشکی و پهپادی رسید و قدرت بازدارندگی بی‌نظیری ایجاد کرد. ایران امروز علیرغم تحریم‌ها، به قدرت اثرگذار منطقه‌ای تبدل شده است.

حسینی نسب افزود: امروز، صادقانه‌ترین و ارزشمندترین پاسداشت یاد و نام ایشان، تداوم این مسیر پرافتخار و پاسداری از عزت و استقلالی است که ایشان با تمام وجود برای آن مجاهدت کردند.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه آمریکا بزرگ‌ترین دشمن حقوق بشر است و تاریخ ۲۵۰ ساله آمریکا، با بیش از ۲۰۰ جنگ در دنیا، نشانه جنایات پیشگی آمریکاست، ادامه داد: جنایات وحشتناک رژیم تروریستی آمریکا در جنگ تحمیلی اخیر علیه ملت ایران از جمله حمله به میناب و کشتار ۱۶۸ دانش آموز، لامرد و آزمایش موشک و سایر نقاط کشورمان، استفاده از سلاح‌های نامتعارف، کشتار غیرنظامیان و شهادت قائد امت و خانواده اش ثابت کرد که بزرگ‌ترین مدعی حقوق بشر، بزرگ‌ترین دشمن آن است.

حسینی نسب با بیان اینکه فعالین فضای مجازی، تحلیل گران و کنشگران با تبیین، صدا و سیما با ساخت فیلم و برنامه و مستند، آموزش و پرورش با گنجاندن جنایات آمریکا در کتب درسی از فراموشی و تحریف جنایات ضد حقوق بشری آمریکا جلوگیری کند و قوه قضائیه و وزارت خارجه با پیگیری حقوقی و بین المللی جنایتکاران را رها نکنند، گفت: جنایات آمریکایی‌ها هرگز از حافظه تاریخی ملت ایران فراموش نمی‌شود.

امام جمعه سلطانیه با اشاره به سابقه پیامبرکُشی یهودیان و با بیان اینکه امروز نیز جنایتکاران مدرن آمریکایی صهیونی، از این روش استفاده می کنند و اولیای الهی را می کشند، گفت: غم بار ترین و دلسوز ترین این جنایات شهادت رهبر الهی و حکیم انقلاب حضرت آیت الله العظمی شهید سید علی خامنه ای ره است که توسط آمریکای تروریست به شهادت رسید.

وی با بیان اینکه بر اساس منطق قرآن شهدا زنده اند و عاشورا نشان می‌دهد که شهادت رهبران الهی پایان یک راه نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای جدید از انسجام و بیداری ملت‌هاست، افزود: همانطور که یزیدیان با شهادت امام حسین (ع) به اهداف خود نرسیدند، یزیدیان امروز هم با شهادت رهبر شهید به اهداف خود نرسیدند.

حسینی نسب با اشاره به آغاز آیین تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: رهبر شهید ۶۰ سال مبارزه کرد و در برابر ظالمان و مستکبران ایستاد و در نهایت نیز همچون مولایش علی (ع) در ماه رمضان، همچون جدش حسین (ع) با لب تشنه و به همراه خانواده و همچون مادرش فاطمه زهرا (س) با پهلوی شکسته توسط جنایتکاران به شهادت رسید.