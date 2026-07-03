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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

بارش اولین باران تابستانی در زاهدان

بارش اولین باران تابستانی در زاهدان

زاهدان - بارش اولین باران تابستانی در زاهدان موجب خوشحالی مردم شد.

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کد مطلب 6878111

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