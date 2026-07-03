https://mehrnews.com/x3ctHD ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶ کد مطلب 6878111 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶ بارش اولین باران تابستانی در زاهدان زاهدان - بارش اولین باران تابستانی در زاهدان موجب خوشحالی مردم شد. دریافت 16 MB کد مطلب 6878111 کپی شد مطالب مرتبط پهلوگیری ۳۰۸ کشتی باری در طول جنگ رمضان در بندر شهید بهشتی چابهار شهادت مرزبان هنگ مرزی سراوان هنگام پشتیبانی رزمی جزئیات انهدام باند سرقت مسلحانه در زاهدان مردم زاهدان همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده اند هلاکت دو نفر از عاملان شهادت کارکنان فراجا در سیستان و بلوچستان طوفان با سرعت ۱۲۶ کیلومتر بر ساعت همچنان در زابل می تازد برچسبها زاهدان بارش باران باران فصل تابستان
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