طوفان با سرعت ۱۲۶ کیلومتر بر ساعت همچنان در زابل می تازد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حیدری بیان کرد: بامداد امروز (۱۱ تیر ۱۴۰۵)، ایستگاه هواشناسی فرودگاهی زابل سرعت وزش باد ۱۲۶ کیلومتر بر ساعت را ثبت کرد که موجب کاهش دید افقی به ۲۰۰ متر شد. همچنین در شهرستان زهک نیز سرعت باد به ۸۶ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی تا ۵۰۰ متر کاهش یافت.

مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: زابل برای چهارمین روز پیاپی، وزش باد با سرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت را ثبت کرد.

وی افزود: در شمال استان تا صبح جمعه وزش باد شدید و در مناطق مستعد، طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. همچنین طی این مدت، در زاهدان و نواحی مرکزی استان، وزش باد، گاهی گردوخاک و افزایش غبار مورد انتظار است.

حیدری توصیه کرد: از ترددهای غیرضروری، به‌ویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان، در زمان وقوع گردوخاک خودداری کنند، در عبور و مرورهای جاده‌ای احتیاط لازم را داشته باشند، از استحکام سازه‌های موقت اطمینان حاصل کنند و از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و تابلوهای تبلیغاتی خودداری کنند.