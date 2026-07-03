استان زنجان آماده خدمت‌ به زائران مراسم تشییع رهبر شهید است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، افزود: ستادهای شهرستانی و کمیتههای تخصصی برای مدیریت اعزام زائران تشکیل شده است و تمامی دستگاههای اجرایی استان در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی با بیان اینکه جمع کثیری از مردم استان زنجان در این مراسم حضور خواهند یافت، افزود: تمامی ظرفیتهای اجرایی، خدماتی و مردمی استان برای خدمترسانی به این رویداد بزرگ ملی بسیج شده و هماهنگیهای لازم میان دستگاههای اجرایی و مجموعههای مردمی برای ارائه خدمات مناسب صورت گرفته است.
صادقی با اشاره به حجم قابل توجه تردد در محورهای مواصلاتی استان، تصریح کرد: تمهیدات لازم در حوزههای حملونقل، سوخت، خدمات درمانی، امداد و نجات، مدیریت ترافیک، استقرار مواکب و آمادهسازی مراکز خدماتی و درمانی پیشبینی شده است تا شرکتکنندگان از خدمات مناسب برخوردار شوند.
وی همچنین با تاکید بر پوشش رسانهای این رویداد، گفت: تولید و انتشار اخبار، مستندسازی خدمات و انعکاس اقدامات دستگاههای اجرایی استان با همکاری رسانهها در دستور کار قرار دارد.
صادقی با قدردانی از همراهی مردم و دستگاههای اجرایی استان اظهار کرد: با مشارکت همه بخشها، استان زنجان نقش خود را در برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد ملی به بهترین شکل ایفا خواهد کرد.
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