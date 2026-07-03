  1. استانها
  2. زنجان
۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

استان زنجان آماده خدمت‌ به زائران مراسم تشییع رهبر شهید است

استان زنجان آماده خدمت‌ به زائران مراسم تشییع رهبر شهید است

زنجان - معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: استان زنجان با بسیج همه ظرفیت‌ها آماده خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان مراسم تشییع رهبر شهید است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، افزود: ستادهای شهرستانی و کمیته‌های تخصصی برای مدیریت اعزام زائران تشکیل شده است و تمامی دستگاه‌های اجرایی استان در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی با بیان اینکه جمع کثیری از مردم استان زنجان در این مراسم حضور خواهند یافت، افزود: تمامی ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی و مردمی استان برای خدمت‌رسانی به این رویداد بزرگ ملی بسیج شده و هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مردمی برای ارائه خدمات مناسب صورت گرفته است.

صادقی با اشاره به حجم قابل توجه تردد در محورهای مواصلاتی استان، تصریح کرد: تمهیدات لازم در حوزه‌های حمل‌ونقل، سوخت، خدمات درمانی، امداد و نجات، مدیریت ترافیک، استقرار مواکب و آماده‌سازی مراکز خدماتی و درمانی پیش‌بینی شده است تا شرکت‌کنندگان از خدمات مناسب برخوردار شوند.

وی همچنین با تاکید بر پوشش رسانه‌ای این رویداد، گفت: تولید و انتشار اخبار، مستندسازی خدمات و انعکاس اقدامات دستگاه‌های اجرایی استان با همکاری رسانه‌ها در دستور کار قرار دارد.

صادقی با قدردانی از همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: با مشارکت همه بخش‌ها، استان زنجان نقش خود را در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد ملی به بهترین شکل ایفا خواهد کرد.

کد مطلب 6878132

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها