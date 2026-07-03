به گزارش خبرنگار مهر آیت الله حسینی همدانی نماینده ولی‌فقیه در استان البرز در خطبه نماز جمعه این هفته کرج، با تأکید بر لزوم اتخاذ رویکردی بازدارنده و سخت در برابر دشمنان، هرگونه اتکا به عرف‌های دیپلماتیک یا نامه‌نگاری‌های بین‌المللی در برابر جنایتکاران را نادرست دانست و بر اهمیت استراتژیک حفظ تنگه هرمز به عنوان ابزار فشار بر استکبار تأکید کرد.

برخورد قاطع؛ تنها راه بازدارندگی

آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به تهدیدات اخیر دشمنان علیه رهبران جمهوری اسلامی، اظهار داشت: «ما با دشمنی طرف هستیم که برای اشک یک مادر صهیونیست، هزار زن لبنانی را عزادار می‌کند. در برابر چنین دشمنی، پاسخ‌های منفعلانه یا نامه‌نگاری به دبیرکل سازمان ملل بازدارندگی ندارد؛ زیرا اگر این نامه‌ها اثر داشت، این حجم از جنایات در ایران اتفاق نمی‌افتاد.» وی تأکید کرد که پاسخ به دشمن باید به گونه‌ای باشد که «جرئت تکرار حرف خود را نداشته باشند.»

تنگه هرمز؛ اهرم فشار استراتژیک

امام جمعه کرج در بخشی از سخنان خود به اهمیت ژئوپلیتیک ایران پرداخت و گفت: «مهم‌ترین داشته ما، تنگه هرمز است. گذرگاه انرژی و غذا باید در دست ما باشد و نباید به سادگی از این ابزار بگذریم.»

وی با یادآوری درس‌های تاریخ، اشاره کرد که چگونه بریتانیا در سال ۱۹۵۶ با از دست دادن نقاط استراتژیک، قدرت تعیین‌کننده خود را در جهان از دست داد و هشدار داد که خوش‌بینی به آمریکا می‌تواند خسارات زیادی به همراه داشته باشد.

نقد عرف دیپلماتیک و تبیین «معیت با ولی»

وی با استناد به سوره «فتح» و ویژگی «اشداء علی الکفاره» (سختی در برخورد با کفار)، هرگونه نرم‌خویی یا رعایت عرف‌های دیپلماتیک در برابر کسانی که کودکان ایران را به شهادت رسانده‌اند را مردود دانست و گفت: «معیت با ولی خدا، تنها حضور فیزیکی نیست، بلکه معیت ایمانی و عملی است. در برابر آمریکای جنایتکار، شعار "مرگ بر آمریکا" عینِ حقیقتِ معیت با ولی است و گپ زدن با دشمنان، معنایی ندارد.»

تشییع ولی‌فقیه شهید؛ نمایش قدرت اسلام

نماینده ولی‌فقیه در کرج با یادآوری شهادت ولی‌فقیه پیشین و معرفی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید، تشییع پیکر شهید را فرصتی برای نمایش اقتدار اسلام و ایران در دید جهانیان دانست. وی افزود: «این تشییع بی‌سابقه در دوران غیبت، قدرت اسلام و ایران را در چشم دنیا چند برابر خواهد کرد.»

تأکید بر حقوق هسته‌ای و اراده ملی

وی در مورد فشارها بر برنامه هسته‌ای ایران گفت: «اینکه دشمنان ادعا می‌کنند هسته‌ای غیرنظامی ما برای کشاورزی و پزشکی خطرساز است، حرفی گزاف است.» وی تأکید کرد که تمام عظمت ملت ایران اکنون در یک «مشت گره شده» جمع شده و دنیای استکباری هرگز نخواهد توانست این اراده ملی را در هم بشکند.

آیت‌الله حسینی همدانی در پایان خطبه نماز جمعه این هفته ضمن تأکید بر دوری از دنیاپرستی و پیوستگی با مسیر تقوا، از مالکان خانه‌ها خواست تا در شرایط فعلی، نسبت به وضعیت مستاجرین دلسوزی کرده و مراقب حقوق آن‌ها باشند.

وی همچنین بر لزوم التزام به اصل ولایت فقیه تأکید کرد و برداشت‌های مقطعی یا اداری از جایگاه ولی‌فقیه را ناشی از کج‌فهمی دانست.