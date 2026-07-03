سردار وحیدی: این خاک و این ملت، تسلیم نخواهند شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد وحیدی در حاشیه آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، با تأکید بر پیوند ناگسستنی ملت ایران با آرمان‌های رهبر شهید، اظهار کرد: در بیت رهبری ما هیچ‌ وقت از ایشان جدا نخواهیم بود. ایشان در قلب، روح و جان ما جا دارند. ایشان ماندنی و جاودانی هستند؛ برای همه ما، برای ایران عزیزمان و برای امت اسلامی.

وی افزود: ما هیچ‌گاه دشمنان این ملت، را رها نخواهیم کرد و یک جمله خطاب به آن‌هایی که چشم ندارند، می‌گویم: این خاک و این ملت، تسلیم نخواهند شد.

سردار وحیدی تأکید کرد: آن‌ها باید بدانند که این خون پاک امام شهید ما، نقطه عطف دیگری در پیروزی‌های اسلام عزیز در سراسر جهان خواهد بود و آن‌ها تسلیم شدن این ملت را به گور خواهند برد. این ملت، روزبه‌روز و با این خون پاک به اوج خواهد رسید.