بارانی: استیصال دشمن در میدان او را پای میز مذاکره آورده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بارانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رودان ، با اشاره به وضعیت کنونی کشور، اظهار کرد: مذاکره با آمریکا به‌عنوان گرگی خبیث، در امتداد جنگ نظامی است و تصور پایان جنگ، یک خطای راهبردی و تحلیلی محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم هوشیاری مضاعف مردم و مسئولان، افزود: استیصال آمریکا در میدان نظامی و امید آنان به ضعف ما در گفتگو، این کشور را پای میز مذاکره کشانده است. در چنین شرایطی، ملت ایران باید هوشمندانه دیده‌بانی کند و بهترین دکل دیده‌بانی، همان تجمعات شبانه‌ای است که رهبر معظم انقلاب بر حفظ و تقویت آن تأکید دارند.

امام جمعه رودان با تبیین کارکردهای مختلف تجمعات شبانه در حفاظت از کیان ایران اسلامی، خاطرنشان کرد: این جهاد میدانی مردم، چشم فتنه داخلی، تروریست‌ها و ضد انقلاب را کور کرد. همه باید بدانند که با اشغال و جنگ داخلی، تحصیل، تفریح، کسب و کار و زندگی عادی ممکن نخواهد بود؛ لذا تقویت این تجمعات یک وظیفه همگانی است.

وی در ادامه خطاب به مسئولان کشور، تصریح کرد: ذات آمریکا، خباثت، وحشیگری، غارت و بدعهدی است. مردم توقع تغییر ماهیت آمریکا را ندارند، اما عدم وابستگی به این کشور، مطالبه جدی آنان است. این مهم از مسیر برنامه‌ریزی و تدبیر در خنثی‌سازی توطئه‌های آنان میسر خواهد شد.

بارانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایام تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب، گفت: ده‌ها میلیون ایرانی برای تجدید بیعت با مکتب و مرام رهبر شهید به میدان خواهند آمد و دنیا اوج شرافت، کرامت، قدرشناسی و وفاداری ملت ایران نسبت به امام و قائد شهید امت اسلام را مشاهده خواهد کرد.

وی افزود: امام شهید، علمدار و پرچمدار «ایران قوی» بود و ملت بزرگ ایران با حضور باشکوه و تمدن‌ساز خود، این پرچم را محکم‌تر از همیشه برافراشت خواهند کرد؛ چراکه مردان الهی به بهشت می‌روند، اما مکتب و مرام آنان در دل‌های مؤمنان به حرکت و جوشش در می‌آید.