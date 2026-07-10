امام جمعه رودان: تشییع امام شهید آخرین ضربه بر تابوت مستکبران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بارانی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، با تبیین جایگاه والای مقام شهید، به آیه وفای به عهد اشاره کرد و اظهار کرد: قرآن کریم، شهید را پیش از آنکه با مرگ بشناساند، با وفاداری به پیمان الهی معرفی میکند. بنابراین معیار بزرگی شهید در نحوه پایان زندگی او نیست، بلکه در صداقت و استقامت بر عهدی است که از ابتدا با خداوند متعال بسته است.

وی شهادت را آخرین حلقه از زنجیره ایمان، استقامت، اخلاص و مجاهدت دانست و افزود: خدای متعال وظیفه جامعه مؤمنان را وفای به عهد و ایستادگی بر آرمان شهدا تعیین کرده و شهادت را آغاز مسئولیتی تازه برای آنان معرفی میکند.

امام جمعه رودان در ادامه با تجلیل از حضور حماسی و قدرشناسانه ملت ایران و امت اسلامی در تشییع باشکوه پیکر مطهر امام شهید انقلاب اسلامی، این رویداد را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب توصیف کرد و اظهار کرد: این تشییع تاریخی و بینظیر، تجلیل از مقام شهیدی بود که همه وجودش وقف خدا شد و تمام عمر پربرکت ایشان در راه مبارزه با طاغوت و استقرار ارزش‌های الهی در جامعه صرف شد، تا جایی که تشییع پیکر مطهر او، آخرین ضربه بر تابوت مستکبران زمان محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام بارانی با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، تصریح کرد: طواغیت در طول تاریخ، از یزید تا ترامپ، همواره در شناخت پیوند ناگسستنی بین امت و رهبران الهی دچار اشتباه محاسباتی بوده‌اند و این اظهارات، نشان از خطای بزرگ آنها در تحلیل جامعه ایرانی دارد. امروز دشمنان ایران، عمق پیوند مردم با رهبر انقلاب را به عیان مشاهده کردند و تاریخ بار دیگر ثابت کرد که حقیقت را نمی‌توان با تبلیغات پنهان کرد، بلکه حقیقت خود را در میدان و درون قلوب مردم آشکار میسازد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی رودان در بخش دیگری از سخنان خود، مسئله انتقام و خونخواهی امام شهید ملت را وظیفه‌ای همگانی، شرعی و قانونی دانست و تأکید کرد: هیچ یک از قاتلان، مباشران و مسببان شهادت رهبری معظم نباید احساس امنیت کنند و قطعاً عناصر صالح در بین امت اسلامی به وظیفه خود در این زمینه عمل خواهند کرد.

وی با تأکید بر حفظ نظم جدید در تنگه هرمز، خاطرنشان کرد: تنگه هرمز متعلق به ملت ایران است و تنها با مدیریت و تدبیر ایرانی باز خواهد شد و نه با تهدید آمریکایی. لذا آمریکایی‌ها خود را به زحمت نیندازند که به فضل الهی، تا زمانی که یک ایرانی با غیرت و با شرافت در این کشور حضور دارد، هرگز اجازه نخواهد داد پای اجنبی جنایتکار به این خاک باز شود.

امام جمعه رودان در پایان با اشاره به نقض مکرر تفاهمنامه اسلام‌آباد از سوی آمریکایی‌ها، گفت: با این شرایط، تعهد ایران اسلامی نیز پابرجا نخواهد بود و قطعاً مسئولان کشور، طبق قولی که به رهبر معظم انقلاب و ملت ایران دادهاند، زیر بار زیاده خواهی و قلدری دشمن نخواهند رفت.