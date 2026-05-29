امام جمعه رودان: ملت ایران در برابر فشار و تهدید تسلیم نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد بارانی در خطبههای نماز جمعه این هفته رودان با قدردانی از مشارکت گسترده مردم در پویش «نذر آب» برای رزمندگان، اظهار کرد: با بهرهگیری از ظرفیت تجمعات شبانه مردمی، این پویش در مدت یک هفته موفق شد نزدیک به ۵۰ هزار بطری آب معدنی به ارزش حدود ۶۰۰ میلیون تومان جمعآوری و به مناطق عملیاتی ارسال کند.
وی در ادامه با تسلیت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی را شخصیتی کمنظیر، حکیم و شجاع توصیف کرد و گفت: امام راحل از تبار اولیای الهی بود که با قیام خود، رژیم وابسته پهلوی را که عزت و استقلال کشور را به تاراج برده بود، از صحنه تاریخ کنار زد.
امام جمعه رودان با بیان اینکه وجود امام راحل و شهدای انقلاب نعمتی الهی برای ملت ایران است، افزود: خداوند متعال با قرار دادن امامین انقلاب در مسیر هدایت ملت، مفاهیمی همچون عزت، عدالت، عقلانیت، معنویت، شجاعت و استقلال را به جامعه اسلامی آموخت.
حجتالاسلام بارانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عظمت شخصیت امام خمینی(ره)، تصریح کرد: تربیتیافتگان مکتب امام امروز در مسیر صیانت از اسلام ناب و آرمانهای انقلاب اسلامی ایفای نقش میکنند و مدیریت آنان در تحولات اخیر، موجب شگفتی جهانیان شده است.
وی ادامه داد: امام شهید و عزیز ما از برجستهترین شاگردان مکتب امام بود که پس از ایشان با درایت و حکمت، هدایت انقلاب را بر عهده گرفت و زندگی و شهادتش سراسر عزت برای اسلام و ملت ایران بود.
خطیب نماز جمعه رودان همچنین با اشاره به تبادل پیام میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، گفت: در فضای جنگ ترکیبی و رسانهای باید مراقب روایتهای نادرست از پیروزی یا شکست مطلق در مذاکرات بود و آنچه امروز ضرورت دارد، حفظ عقلانیت انقلابی، وحدت و اعتماد عمومی است.
وی اعضای تیم مذاکرهکننده را نیروهایی متعهد و امین دانست و بیان کرد: فعالیت این تیم در شرایط فشار و تهدید دشمن، اقدامی مجاهدانه است و در صورت نهایی شدن تفاهم اولیه، فرصت دو ماههای برای ادامه روند مذاکرات فراهم خواهد شد؛ دورهای که هم در مسیر پیشبرد گفتوگوها و هم در احتمال تشدید تنشها اهمیت زیادی دارد.
حجتالاسلام بارانی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به حمایت مردم و عنایت الهی، برای هر شرایطی آمادگی لازم را دارد و هدف اصلی، صیانت از عزت و کرامت ملت ایران است.
وی با بیان اینکه مذاکره نیز بخشی از میدان مقابله با استکبار به شمار میرود، اظهار کرد: تفاوتی میان دفاع در میدان نظامی و ایستادگی پشت میز مذاکره وجود ندارد، چرا که هر دو در راستای حفظ منافع و اقتدار ملت ایران تعریف میشود.
امام جمعه رودان خاطرنشان کرد: دشمن با هدف تضعیف نظام اسلامی و نابودی توان موشکی و هستهای کشور وارد میدان شد اما اکنون برای بازگشایی تنگه هرمز به دنبال مذاکره است و این مسئله نشاندهنده شکست راهبردی آنان است.
وی افزود: ملت ایران و مسئولان کشور اجازه نخواهند داد دشمن آنچه را در میدان نبرد به دست نیاورده، از مسیر مذاکره محقق کند.
حجتالاسلام بارانی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی، گفت: دشمنان تنها به دنبال تسلیم ملت ایران هستند اما ملت حسینی و علوی ایران هرگز زیر بار تسلیم نخواهد رفت و لازمه تداوم این اقتدار، رعایت تقوای جمعی و پرهیز از اختلافاتی است که به نزاع و دوگانگی در جامعه منجر شود.
