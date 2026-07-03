به گزارش خبرگزاری مهر، کاروان ۱۲۰ نفره‌ای از علاقه‌مندان و دوستداران قائد شهید امت از کشور ترکیه برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید، از مرز بازرگان ماکو وارد کشورمان شدند.

این گروه از شهرهای مختلف ترکیه ظهر امروز با استقبال جمعی از اهالی مرز بین‌المللی وارد کشورمان شد تا در جمع میلیونی تشییع کنندگان قائد شهید امت حضور یابند.

حاضران با محکوم کردن شهادت ناجوانمردانه رهبر انقلاب، این کار را نشانه‌ای از عجز وناتوانی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و صهیونیزم اعلام کردند.

حاضران با بیان اینکه با ترور و شهادت قائد امت راه و چراغ انقلاب بزرگ اسلامی در جهان خاموش نخواهد شد، تاکید کردند: راه امام شهید، افکار و ایده‌های انسان‌ساز و ضد امپریالیستی این بزرگوار تا ابد در یاد و خاطر مظلومان جاوید و ماندگار خواهد بود.

حاضران در بدو ورود با سردادن شعارهای انقلابی بیعت خود را با رهبر جدید اعلام کردند.

براساس اعلام تاجفر فرماندار ماکو قرار است امروز و فردا بیش از ۳۰۰ نفر از اتباع کشور ترکیه برای شرکت در مراسم میلیونی تشییع قائد شهید امت در شهرهای تهران، قم و مشهد وارد کشورمان شوند.