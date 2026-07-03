محمودی: ملت ایران از خون رهبر شهید خود نخواهد گذشت

حجت‌الاسلام سیدمحسن محمودی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حوادث این هفته، اظهار کرد: هفته افشای حقوق بشر آمریکایی به ابتکار رهبر شهید انقلاب نام‌گذاری شده و رخدادهایی همچون سوءقصد به رهبر شهید انقلاب، شهادت آیت‌الله بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب، شهادت آیت‌الله صدوقی، شهادت شهید کچویی و حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران در این هفته به وقوع پیوسته است.

وی که رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران است، افزود: جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان برای نسل جوان و نوجوان ثابت کرد که آمریکا و رژیم صهیونیستی به هیچ اصل و قاعده‌ای پایبند نیستند و این اقدامات، کارنامه آنان در دشمنی با ملت ایران را سیاه‌تر از گذشته کرده است.

محمودی با اشاره به شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، تصریح کرد: ملت ایران هیچ‌گاه از خون رهبر شهید خود نخواهد گذشت و حضور گسترده مردم در میدان‌ها و خیابان‌ها نشان داد که مردم پاسدار ارزش‌های انقلاب اسلامی هستند و اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف خود دست یابند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران خاطرنشان کرد: تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب، اقتدار، وحدت و عظمت ملت ایران را به نمایش خواهد گذاشت و پیام روشنی برای دشمنان خواهد داشت.