محمودی: ملت ایران از خون رهبر شهید خود نخواهد گذشت

حجتالاسلام سیدمحسن محمودی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حوادث این هفته، اظهار کرد: هفته افشای حقوق بشر آمریکایی به ابتکار رهبر شهید انقلاب نامگذاری شده و رخدادهایی همچون سوءقصد به رهبر شهید انقلاب، شهادت آیتالله بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب، شهادت آیتالله صدوقی، شهادت شهید کچویی و حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران در این هفته به وقوع پیوسته است.
وی که رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران است، افزود: جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان برای نسل جوان و نوجوان ثابت کرد که آمریکا و رژیم صهیونیستی به هیچ اصل و قاعدهای پایبند نیستند و این اقدامات، کارنامه آنان در دشمنی با ملت ایران را سیاهتر از گذشته کرده است.
محمودی با اشاره به شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، تصریح کرد: ملت ایران هیچگاه از خون رهبر شهید خود نخواهد گذشت و حضور گسترده مردم در میدانها و خیابانها نشان داد که مردم پاسدار ارزشهای انقلاب اسلامی هستند و اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف خود دست یابند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران خاطرنشان کرد: تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب، اقتدار، وحدت و عظمت ملت ایران را به نمایش خواهد گذاشت و پیام روشنی برای دشمنان خواهد داشت.
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