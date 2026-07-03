به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا غلامرضازاده،ظهر جمعه در جمع خبرنگاران از اختصاص ۱۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید از شهر دماوند به تهران خبر داد.

وی که مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل عمومی شهرداری دماوند است، اظهار کرد: به‌منظور تسهیل حضور شهروندان در این مراسم، ۱۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران به تهران و بازگشت آنان پیش‌بینی شده است.

غلامرضازاده افزود: این اتوبوس‌ها از ساعت ۴ صبح روز شنبه ۱۳ تیرماه در هفت نقطه شهر مستقر شده و اعزام زائران را آغاز خواهند کرد. جانمایی محل استقرار اتوبوس‌ها با همکاری مساجد و هیئت‌های امنای محلات انجام شده است.

وی ادامه داد: محل استقرار اتوبوس‌ها شامل مسجد ولی‌عصر (عج)، مسجدالرضا (ع)، مسجد جامع دماوند، مسجد صاحب‌الزمان (عج)، مسجد ثامن‌الحجج (ع) در مسکن مهر، مسجدالرسول (ص) شهرک سپاه و مسجد حضرت عباس (ع) شهرک جهاد است.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل عمومی شهرداری دماوند با بیان اینکه اعزام زائران به‌صورت کاروانی انجام می‌شود، تصریح کرد: برای هر کاروان سرپرست مشخصی تعیین شده و اتوبوس‌ها زائران را به فرهنگسرای تهران منتقل می‌کنند تا از آنجا با ناوگان حمل‌ونقل عمومی به محل برگزاری مراسم در مصلی تهران هدایت شوند.

غلامرضازاده خاطرنشان کرد: پس از پایان مراسم نیز زائران با همین ناوگان به شهر دماوند بازگردانده خواهند شد.