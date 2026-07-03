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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱

۱۰ اتوبوس برای انتقال زائران دماوند به تهران پیش‌بینی شد

۱۰ اتوبوس برای انتقال زائران دماوند به تهران پیش‌بینی شد

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل عمومی شهرداری دماوند از پیش‌بینی ۱۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید از این شهر به تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا غلامرضازاده،ظهر جمعه در جمع خبرنگاران از اختصاص ۱۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید از شهر دماوند به تهران خبر داد.

وی که مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل عمومی شهرداری دماوند است، اظهار کرد: به‌منظور تسهیل حضور شهروندان در این مراسم، ۱۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران به تهران و بازگشت آنان پیش‌بینی شده است.

غلامرضازاده افزود: این اتوبوس‌ها از ساعت ۴ صبح روز شنبه ۱۳ تیرماه در هفت نقطه شهر مستقر شده و اعزام زائران را آغاز خواهند کرد. جانمایی محل استقرار اتوبوس‌ها با همکاری مساجد و هیئت‌های امنای محلات انجام شده است.

وی ادامه داد: محل استقرار اتوبوس‌ها شامل مسجد ولی‌عصر (عج)، مسجدالرضا (ع)، مسجد جامع دماوند، مسجد صاحب‌الزمان (عج)، مسجد ثامن‌الحجج (ع) در مسکن مهر، مسجدالرسول (ص) شهرک سپاه و مسجد حضرت عباس (ع) شهرک جهاد است.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل عمومی شهرداری دماوند با بیان اینکه اعزام زائران به‌صورت کاروانی انجام می‌شود، تصریح کرد: برای هر کاروان سرپرست مشخصی تعیین شده و اتوبوس‌ها زائران را به فرهنگسرای تهران منتقل می‌کنند تا از آنجا با ناوگان حمل‌ونقل عمومی به محل برگزاری مراسم در مصلی تهران هدایت شوند.

غلامرضازاده خاطرنشان کرد: پس از پایان مراسم نیز زائران با همین ناوگان به شهر دماوند بازگردانده خواهند شد.

کد مطلب 6878203

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