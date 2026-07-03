به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالستار حسینزهی در خطبههای نماز جمعه این هفته اهل سنت خاش، با استناد به احادیث نبوی، سه رکن اساسی سعادت مؤمن در دنیا را همسر شایسته، منزل مناسب و مرکب روان دانست و اظهار کرد: این نعمتها زمانی ارزشمند خواهند بود که در خدمت ایمان، عبادت و استحکام بنیان خانواده قرار گیرند.
امام جمعه اهل سنت خاش افزود: از نگاه پیامبر اکرم (ص)، بهترین سرمایه دنیا، همسر صالح است؛ همسری که مایه آرامش، مودت، اطمینان خاطر و همراهی در مسیر بندگی خدا، کسب روزی حلال و تربیت فرزندان صالح باشد.
وی با اشاره به جایگاه منزل در آموزههای اسلامی گفت: خانه تنها محل سکونت نیست، بلکه کانون آرامش، عبادت، تربیت و حفظ حریم خانواده است و باید فضایی امن، پاک و آراسته برای رشد معنوی اعضای خانواده فراهم کند.
مولوی حسینزهی تأکید کرد: خانهای که در آن قرآن تلاوت شود، محل نزول برکت و رحمت الهی است. تلاوت قرآن، بهویژه سوره مبارکه بقره، موجب دور شدن شیاطین، حضور فرشتگان و افزایش خیر و برکت در زندگی میشود.
وی خاطرنشان کرد: در مقابل، خانهای که از یاد خدا و تلاوت قرآن خالی باشد، هرچند از نظر ظاهری مجلل و بزرگ باشد، از برکت و آرامش واقعی محروم خواهد ماند.
وسیله زندگی باید در خدمت آسایش باشد، نه تجمل
خطیب جمعه اهل سنت خاش در ادامه، داشتن وسیله نقلیه مناسب را از دیگر عوامل سعادت انسان برشمرد و اظهار کرد: وسیله نقلیه باید زمینهساز تسهیل امور زندگی، صله رحم، کسب روزی حلال و خدمت به مردم باشد، نه ابزاری برای فخرفروشی و تجملگرایی.
وی افزود: ارزش واقعی امکانات مادی به میزان نقش آنها در خدمت به ایمان، اخلاق و آسایش خانواده بستگی دارد و نباید به وسیلهای برای تکبر و رقابتهای دنیوی تبدیل شوند.
مولوی حسینزهی تصریح کرد: همسر باایمان، خانهای آراسته به نور قرآن و زندگی ساده و سالم، زمینهساز تربیت نسلی صالح و عزتمند برای امت اسلامی خواهد بود.
پاسداشت یاد و راه رهبر شهید، وظیفهای همگانی است
امام جمعه اهل سنت خاش در پایان خطبهها با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، اظهار کرد: امروز جامعه اسلامی در سوگ شخصیتی نشسته است که عمر خود را وقف دفاع از عزت، شرف و مقدسات امت اسلامی کرد.
وی تأکید کرد: پاسداشت یاد و راه این شهید بزرگوار، وظیفهای همگانی است و باید با حفظ ارزشهای دینی، وحدت و همبستگی، مسیر عزت و سربلندی امت اسلامی را ادامه دهیم.
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