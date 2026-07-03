امام جمعه گناوه: تشییع رهبر شهید نماد پیوند عمیق امت با ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گناوه با دعوت به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: بهترین توشه‌ای که انسان را به سعادت دنیا و آخرت و حیات طیبه رهنمون می‌کند، تقوا است و قرآن کریم نیز بر این حقیقت تأکید کرده است.

وی افزود: انسان باید در همه مراحل زندگی، چه در آشکار و چه در نهان، خداوند را ناظر بر اعمال و رفتار خود بداند و با انجام واجبات و ترک محرمات، مسیر سعادت را طی کند.

تحول در قوه قضائیه باید از شعار به عمل برسد

امام جمعه گناوه با اشاره به بیانیه رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته قوه قضائیه، این پیام را راهبردی و تبیینی دانست و گفت: رهبر انقلاب در بند اول این پیام، قیام امام حسین (ع) را قله تقابل حق و باطل، با اهداف اقامه حق و اصلاح امت و مبارزه با ظلم معرفی کردند.

وی ادامه داد: نکته محوری و ممتاز این پیام، شاید تأکید برضرورت تبدیل شعار تحول به فعل تحول در دستگاه قضا است؛ و باید کار تحولی صورت گیرد به گونه‌ای که مردم آثار این تحول را در زندگی روزمره خود احساس کنند.

حجت الاسلام رکنی حسینی تصریح کرد: برخورد قاطع با متجاوزان و صاحبان قدرت، مسدود سازی باب سفارش‌ و توصیه ، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، توجه به حقوق عامه از جمله امنیت اقتصادی و محیط زیست این نکات نشان می دهد که عزم جدی برای خروج از فضای کلی گویی و ورود به میدان عمل قابل ارزیابی است و از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید رهبر انقلاب است.

وی با بیان اینکه عدالت مطالبه ملموس و روزمره مردم است که پاسخی جز اقدام قاطع و ساختاری ندارد ،افزود: رهبری فرمودند اگر ما بخواهیم این اهداف والا در جامعه تحقق پیدا کند در سایه اخلاص، تقوا، شجاعت، همت مضاعف، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین محقق می شود و شرط نهایی نیز توکل بر خداوند و توسل به حضرت ولی‌عصر (عج) است.

وی گفت: این پیام مهم رهبرمعظم انقلاب یک راهبرد و یک فرمان عملیاتی برای تحول در نظام قضایی کشور است.

تشییع رهبر شهید، نمایش اقتدار و وحدت امت اسلامی

امام جمعه گناوه در ادامه با اشاره به برگزاری مراسم تشییع «رهبر شهید» اظهار کرد: چهار ماه از شهادت رهبر شهید امت می گذرد و در این مدت دل های عاشقان و مریدان این مرجع عالی قدر جهان اسلام مالامال از غم و اندوه است و اکنون ما در آستانه بزرگترین تشییع پیکر مطهر در عالم هستیم که قطعا آثار و برکات و خیراتی برای جامعه اسلامی و شیعی و ایران اسلامی به همراه دارد.

امام جمعه گناوه گفت: «قائد شهید » یک شخصیت سیاسی نبود بلکه تجلی یک مکتب و مسیر و تجسم یک امت بود و مراسم تشییع پیکر مطهر ایشان نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران است و شهادت این قائد شهید انقلاب یک حرارتی را در قلب امت ایجاد می کند و خواهد کرد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه رسانه‌ها رسالت سنگینی در انعکاس این رویداد دارند، گفت: رسانه و فعالان فرهنگی باید بزرگ‌ترین، آگاهانه‌ترین و عاطفی‌ترین تشییع یک رهبر دینی و سیاسی را به تصویر بکشند و ابعاد مختلف شخصیت و برجسته سازی مکتب و ویژگی های ایشان از جمله ساده‌زیستی، شجاعت، حکمت و میراث ماندگار رهبر شهید را برای افکار عمومی تبیین کنند.

وی اضافه کرد: تاکید بر میراث ماندگار رهبر شهید ، مقاومت پابرهنگان عالم، استقلال ملت ایران و تبیین ابعاد مختلف چرایی محبوبیت ایشان به عنوان یکی از محبوب ترین حکمرانان سیاسی و مذهبی تاریخ ایران به جهان باید انجام شود.

امام جمعه گناوه بیان کرد: یک پیوند بسیار ناگسستنی و زیبا بین مکتب رهبر شهید ما و مکتب امام حسین (ع) وجود دارد ، از مهم‌ترین محورهایی است که باید برای نسل جوان تبیین شود .

وی گفت:حضور گسترده مردم در این مراسم تشییع تبلور عشق و پیمان ابدی با رهبر شهید ، یعنی پیوند امام با امت و این تجلی رابطه عاطفی است.

مرجعیت شیعه همواره در خط مقدم مبارزه بوده است

حجت الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه رهبر شهید از مراجع بزرگ و شهدای برجسته تاریخ تشیع به شمار می‌رود، گفت: در طول تاریخ فقاهت شیعه پنج مرجع عالی‌قدر به مقام شهادت نائل شده‌اند و رهبر شهید، پنجمین مرجع شهیدی است که در راه دفاع از اسلام، استقلال، عزت و اقتدار امت اسلامی جان خود و اعضای خانواده‌اش را تقدیم کرد.

وی با اشاره به تشیع رهبر شهید در ایران اسلامی و کشور عراق گفت: این تشییع باشکوه تمام توطئه دشمن را نقش بر آب می کند و دشمن هم از این مراسم تشییع و از اقیانوس به هم پیوسته مردم ایران و کشورهای دیگر در هراس است .

وی تأکید کرد: ملت ایران با حضور پرشور خود در صحنه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ، راه شهدا را ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف خود دست یابند.

وی با اشاره به وظیفه امروز همه در شرایط کنونی گفت: جوشش خون قائد شهید ما امتداد جوشش خون سالار شهیدان حسین بن علی (ع) است و این حرارت حسینی هرگز خاموش نخواهد شد و در خیابان ها فریاد انتقام سر می دهیم و نگذاریم این فریاد خاموش شود و این پیام به دشمن است که ما انتقام خون امام خود را در فرصت مناسب از دشمنان خواهیم گرفت و عهد ببندیم و عهد می بندیم و به نسل خود منتقل می کنیم که تا قصاص عادلانه آرام نمی گیریم ،ساکت نمی نشینیم و پرچم را زمین نمی گذاریم تا خون قاعد شهید ما بر زمین نماند .

وی گفت: هر قدم در خیابان، هر فرد و هر فریاد و هر پرچم و مشت گره کرده تیری بر قلب دشمن است و آن پیام رهبر حکیم انقلاب مون فرمود که من رهبر شهید رو زیارت کردم ولی به من گفتند در حالی به شهادت رسیده که مشتش گره کرده بود» و این مشت تمام دشمن را متزلزل کرده و تسلیم کرده و امروز همین خون امام شهید در پیکر اجتماع باعث تاب آوری مردم است که چهار ماه در مقابل دشمن ایستادند .

قدردانی از تلاش ملی‌پوشان فوتبال ایران

حجت الاسلام رکنی حسینی در بخش دیگری از خطبه‌ها با قدردانی از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی، اظهار کرد: ملی‌پوشان کشورمان با وجود همه فشارها، محدودیت‌ها و رفتارهای غیرحرفه‌ای و سیاسی و غیر ورزشی و سکوت فدراسیون جهانی فوتبال ، با عزت از نام ایران دفاع کردند.

وی افزود: هرچند تیم ملی به مرحله بعد صعود نکرد، اما نمایش قابل قبولی داشت و باید با تقویت استعدادیابی، جوان‌گرایی و استفاده از ظرفیت‌های استان‌های مختلف، زمینه موفقیت‌های آینده فوتبال کشور فراهم شود.

امام جمعه گناوه همچنین با اشاره به حضور سه بازیکن بوشهری در تیم ملی، این موضوع را مایه افتخار استان بوشهر دانست و بر حمایت از استعدادهای جوان ورزشی تأکید کرد.

