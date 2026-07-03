تشییع باشکوه رهبر شهید، نمایش وحدت ملت ایران و شکست جنگ روانی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجتالاسلام محمد مختاری در خطبههای نماز جمعه این هفته بیرجند که در مصلای المهدی (عج) برگزار شد، اظهار کرد: شهادت رهبر شهید، ضایعهای بزرگ و جانکاه برای ملت ایران بود، اما برای ایشان تحقق آرزوی دیرینه، یعنی شهادت در راه خدا، به شمار میرفت.
وی افزود: رهبر شهید بیش از ۷۰ سال از عمر خود را در مسیر بندگی خدا، خدمت به مردم، مبارزه با استکبار و تلاش برای برپایی نظام اسلامی سپری کرد و همانگونه که در مکتب اهلبیت (ع) زیست، سرانجام نیز به فیض شهادت نائل آمد.
امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به شهادت جمعی از اعضای خانواده رهبر شهید، دانشآموزان، معلمان و مردم بیگناه میناب در حملات دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: هدف قرار دادن کودکان و غیرنظامیان، چهره واقعی جنایتکاران را بیش از گذشته آشکار ساخت، اما این اقدامات هرگز ملت ایران را از مسیر خود بازنخواهد داشت.
مختاری با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر، گفت: دشمن با وجود همه جنایتها و ادعاهای خود به اهدافش نرسید و در نهایت، پیروز این میدان ملت ایران بود.
وی انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای به عنوان جانشین رهبر شهید را از مهمترین رخدادهای امیدبخش کشور برشمرد و افزود: این انتخاب، نشانه درایت مجلس خبرگان رهبری بود و ضمن التیام دلهای داغدار مردم، دشمنان انقلاب اسلامی را ناامید کرد.
امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه حوادث اخیر، برتری فرهنگ اسلامی را بر فرهنگ مادی و لیبرالدموکراسی آشکار کرد، اظهار داشت: فرهنگ قرآن، اهلبیت (ع) و انقلاب اسلامی بر پایه عدالت، اخلاق، منطق و انسانیت استوار است، در حالی که فرهنگ استکبار بر ظلم، دنیاطلبی و سلطهجویی بنا شده است.
وی ادامه داد: دشمن امروز بیش از هر زمان دیگری جنگ شناختی و معرفتی را علیه نسل جوان دنبال میکند و لازم است جامعه در برابر نفوذ فرهنگ مادی و بیگانه هوشیار باشد.
مختاری با اشاره به جنایتهای آمریکا در دهههای گذشته، از جمله حمله به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران، گفت: ماهیت استکبار جهانی تغییری نکرده و اقدامات امروز نیز ادامه همان سیاستهای خصمانه گذشته است.
وی با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه در حفظ استقلال و عزت کشور، افزود: تجربه تاریخی نشان داده نظامهای سلطنتی و سکولار نتوانستند استقلال ایران را حفظ کنند، اما نظام ولایت فقیه طی بیش از چهار دهه گذشته، کشور را از آسیبهای بزرگ مصون داشته است.
امام جمعه موقت بیرجند با یادآوری فرمایش بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد»، تصریح کرد: امروز نیز تبعیت از رهبر معظم انقلاب، محور وحدت، اقتدار و امنیت کشور است.
وی حضور گسترده مردم در صحنههای مختلف، بهویژه آیین تشییع رهبر شهید را از جلوههای درخشان فرهنگ انقلاب اسلامی دانست و گفت: ملت ایران با حضور آگاهانه خود، هم امنیت داخلی را حفظ کرد، هم از رزمندگان اسلام حمایت کرد و هم نقشههای دشمن برای ایجاد آشوب و ناامنی را خنثی ساخت.
مختاری تأکید کرد: ملت ایران تا پای جان در کنار ولایت، انقلاب اسلامی، قرآن و اهلبیت (ع) خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف خود دست یابند.
وی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به اهداف قیام امام حسین (ع)، اظهار کرد: احیای امر به معروف و نهی از منکر، فلسفه اصلی نهضت عاشورا بود و امروز نیز حفظ نظام اسلامی، تقویت جایگاه ولایت، مقابله با فساد، تبعیض، رانتخواری، فشارهای اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی از مهمترین وظایف مردم و مسئولان است.
امام جمعه موقت بیرجند همچنین با تأکید بر اینکه حجاب یک واجب شرعی، قانونی و سیاسی است، گفت: رعایت عفاف و حجاب نباید در جامعه عادیانگاری شود و مسئولان، خانوادهها و مردم باید در چارچوب قانون، با اقدامات فرهنگی و تذکر لسانی، در پاسداری از ارزشهای دینی و اجتماعی نقشآفرینی کنند.
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