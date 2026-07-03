به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم سعیدی در خطبه‌های نمازجمعه بندر دیّر به تبیین شخصیت بی‌بدیل امام شهید انقلاب اسلامی پرداخت و اظهار داشت: در طول بیش از سه دهه سکان‌داری انقلاب و ۶۰ سال مجاهدت مستمر از دوران زندان و تبعید ساواک تاکنون، ایشان با اتکا به ذات پروردگار و توسل به اهل‌بیت (ع)، کشتی انقلاب را در میان سهمگین‌ترین فتنه‌ها و آشوب‌های داخلی و خارجی هدایت کرده‌اند تا امروز در تراز ایستادگی مقابل کفر جهانی قرار بگیریم.

وی با اشاره به اعتراف نویسندگان، ژنرال‌ها و صاحب‌نظران غربی به عظمت اقتدار رهبر شهید انقلاب گفت: در شرایطی که برخی از خواص جامعه در مقاطع مختلف دچار خطای محاسباتی سنگین شدند، رهبر شهید انقلاب به عنوان گوهری بی‌همتا و شخصیت بی‌بدیل تاریخ معاصر، یک‌تنه بار جهاد تبیین را به دوش کشیده و جامعه را هدایت کردند؛ مصداق بارزی که تاثیر آیات الهی بر انسان را به وضوح نشان می‌دهد.

امام جمعه با تجلیل از پایداری نسل جوان در میادین مختلف تصریح کرد: نوجوانان و جوانانی که در مسیر پاسداری از خون شهدا علمداری می‌کنند و تشنه حقیقت و ایمان هستند، در عرصه ظهور منجی بشریت تاثیری شگرف خواهند داشت. این رویش‌های انقلاب تجلی حقیقی تقوا و توکل بر خدا هستند که سفارش به آن بر همه ما واجب است.

خطیب جمعه در ادامه با تقدیر از ابراز همدردی نمازگزاران در پی درگذشت فرزندش عنوان کرد: از تمامی برادران و خواهران ایمانی، خانواده‌های شهدا و بستگانی که به صورت حضوری، تلفنی یا با ارسال پیام در این مصیبت به ما تسلی دادند تشکر می‌کنم. این مصائب شخصی هرگز نباید ما را از مسیر خدمت به جامعه و دفاع از ارزش‌ها بازدارد؛ چرا که اگر قرار بر توقف بود، خانواده‌های چندشهید پیشگام این کار می‌شدند.

وی با اشاره به سالروز جنایت شلیک به هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو آمریکایی در سال ۱۳۶۷ و ترور رهبر انقلاب و آیت‌الله بهشتی گفت: این ایام که به نام هفته افشای حقوق بشر آمریکایی نام‌گذاری شده، سندی بر خباثت بی‌پایان دشمن است. متاسفانه برخی مسئولان سر خود را در توافق‌نامه‌ها گرم کرده‌اند و چشمان خود را بر روی این جنایات آشکار می‌بندند.

لزوم بهبود وضعیت اقتصاد

خطیب جمعه دیّر با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور بیان کرد: تحریم‌ها و محاصره اقتصادی در کنار سوءمدیریت داخلی با نگاه غرب‌گرایانه، معیشت مردم را سخت کرده است. از سوی دیگر، دخالت‌های استکبار و ترویج ابتذال فرهنگی با چراغ سبز برخی مسئولان کم‌غیرت و تسامح در اجرای قانون عفاف و حجاب، نوعی بداخلاقی سیاسی و مبارزه علنی با نظام اسلامی است.

وی با یادآوری هشدارهای رهبری مبنی بر ضرورت اخذ خسارات از دشمن و انتقام قاطع، افزود: چرا برخی حاضر نیستند قدمی محکم بردارند و در برابر حملات دشمن به جبهه مقاومت انفعال نشان می‌دهند؟ ما هرگز زیر بار زور نخواهیم رفت.

امام جمعه موقت دیّر گفت: اگر عده‌ای به خاطر برملا کردن این خیانت‌ها می‌خواهند ما را محاکمه یا اعدام کنند، باکی نیست؛ چرا که امام حسین (ع) فرمود مرگ با عزت از زندگی زیر بار ننگ بهتر است. مردم خواستار انتقام خون شهدا بویژه امام شهید هستند در حالی که برخی مسئولان نگران عصبانیت دشمن و بر هم خوردن توافقات‌ خود می‌باشند.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضاییه گفت: سه اصل هویت‌سازی عاشورایی، تحول عینی در عملکرد قوه قضاییه و پیگیری حقوقی فرامرزی جنایات دشمن مطالبه جدی ماست. چرا مجلس در این مقطع تعطیل شده است؟ انتظار خونخواهی قاید شهید امت است. متاسفانه در پرونده ترور سردار دل‌ها، شهادت مشکوک آیت‌الله رئیسی و شهدای مقاومت به طور جدی پیگیری صورت نگرفت.

خطیب جمعه پیام تشییع باشکوه رهبر شهید را ادای احترام به ایستادگی پای نهضت حسینی و تجدید میثاق با ولایت خواند و تاکید کرد: تشییع پیکر مطهر امام شهید پیامی روشن به مسئولان دارد که باید از افکار غرب‌گرایانه فاصله بگیرند. اقتصاد اسلامی با نگاه به غرب درست نمی‌شود و کسانی که به جای احقاق حقوق ملت به دنبال معامله با دشمنِ کودک‌کش هستند، سخت در اشتباهند.

وی با هشدار نسبت به مواضع برخی از کارگزاران نفوذی در بدنه دولت تصریح کرد: دشمن حتی رهبری ما را تهدید می‌کند و عده‌ای هنوز به سازمان ملل و آژانس هسته‌ای التماس می‌کنند، در حالی که این نهادها ابزار دست آمریکا هستند. در شرایطی که دست نیروهای مسلح ما روی ماشه است، چرا عده‌ای با پذیرش آتش‌بس‌های بی‌موقع، پیروزی‌های قریب‌الوقوع را در گل‌ و لای متوقف می‌کنند؟

انتقاد از تعدیل نیروهای بومی در صنایع پارس جنوبی

امام جمعه موقت دیّر با ورود مستقیم به مشکلات استانی خطاب به نمایندگان مجلس، به ویژه رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: این دردآور است که از میان چهار مدیرعاملی که اخیرا در پتروشیمی‌های بزرگ منطقه منصوب شده‌اند، حتی یک نفر بومی استان بوشهر نیست. چرا مردمی که گرانی، آلودگی، مشکلات مسکن و راه را تحمل می‌کنند، سهمی در مدیریت این صنایع ندارند؟

وی با انتقاد شدید از تعدیل نیروهای بومی در صنایع پارس جنوبی برخلاف تاکیدات رهبری مبنی بر احتیاط در اخراج کارگران، گفت: بیکاری جوانان بومی منجر به طلاق، فقر و حتی ناتوانی در پرداخت قبوض آب و برق شده است. آقایانی که مدعی هم‌لباسی و عمامه‌به‌سری هستند بدانند که این تساهل و خطای بزرگ در پیشگاه خدا و مردم بخشودنی نیست و مردم در دنیا و آخرت یقه آن‌ها را خواهند گرفت.

خطیب جمعه دیّر خطاب به مبلغان نمایندگان و حامیان چهره‌های سیاسی هشدار داد: کسانی که در زمان انتخابات بدون در نظر گرفتن تعهد افراد تبلیغ می‌کنند، شریک جرم هستند. اگرچه نمایندگان در زمینه تامین بودجه برای پروژه‌های عمرانی و ساخت مدارس و غیره کارهای خوبی انجام داده‌اند که ما تشکر می‌کنیم اما صیانت از معیشت و اشتغال مردم بومی نیز خط قرمز است.

وی در پایان با اشاره به مشکل جدی کشاورزان استان در خصوص چاه‌های غیرمجاز و تعرفه‌های سنگین آب‌بها اظهار کرد: سال‌هاست کشاورزانی که فرم‌های قانونی را پر کرده‌اند بلاتکلیف مانده و پروانه‌ای برایشان صادر نشده است، اما اکنون به طور ناگهانی مبالغ سنگینی بر دوش آن‌ها بار شده است. از مسئولان می‌خواهیم این مردم ولایی و حسینی را رنجیده خاطر نکرده و سریعاً این بحران را حل و فصل کنند.